Oszustwo na dużą skalę w Chinach - "górnicy" nakłaniają do zwrotu karty graficznej

A konkretnie chodzi Radeon RX 580. Sklepy i dystrybutorzy otrzymali list z wezwaniem do zwrotu posiadanych zapasów z powodu rzekomej niestabilności i defektów tej karty. W zamian mają dostać inne.

Oszuści w wiadomości e-mail podszywają się pod AMD lub XFX. W jego treści pojawia się wezwanie do wstrzymania sprzedaży karty graficznej Radeon RX 580. Ma ona zostać wycofana z rynku, a sprzedawcy w zamian otrzymają GeForce GTX 1050 Ti lub GTX 1060 3GB. We wiadomości pojawia się także informacja, że będzie to lepsze rozwiązanie dla klientów, ponieważ karty GTX mają lepszą wydajność, niż Radeon. Ale całość to jedno, wielkie oszustwo, o którym nie ma pojęcia ani AMD, ani XFX. A chodzi oczywiście o to, aby zebrać z rynku wszystkie karty najlepiej nadające się do kopania kryptowalut.

Jeśli chodzi o samą kartę Radeon RX 580, w chwili obecnej na rynku chińskim - oraz globalnym - ciężko ją nabyć. Ma ona cztery lata i została wykonana w architekturze Polaris. Jak jednak widać po tej akcji, jest wciąż łakomym kąskiem dla górników. AMD już zapowiedziało podjęcie kroków prawnych przeciwko oszustom. Działają oni na dwa sposoby: proponują wspomnianą wymianę RX 580 na karty GeForce lub zwrot pieniędzy, aczkolwiek proponują kwotę dwukrotnie większą, niż wynosi cena rynkowa RX 580. Otrzymanie GeForce GTX 1060 3GB zamiast Radeon RX 580 to nie tragedia. GTX 1060 ma wydajność na poziomie 72% RX 580, ale Radeon zużywa mniej energii.

Oszustwo jest związane oczywiście z gorączkom Etherum, którą obserwujemy od pewnego czasu - i przez którą rynek kart graficznych wygląda, jak wygląda. GeForce GTX 1060 3GB nadaje się do kopania kryptowaluty - można liczyć na zarobienie 1,20 dolara dziennie (czyli 4,57 zł, co przez 30 dni daje... 137 złotych). Ale Radeon RX 580 dzięki stosunkowi ceny do możliwości procesora graficznego, jest jedną z najlepszych kart dla górników, a jego wynik to co najmniej dwa razy tyle, czyli 2,4 USD (9,14 zł, za miesiąc ok. 274 zł). Przy kopalni dziesięciu takich kart interes zaczyna mieć sens.

