Oto 3 funkcje, przez które iPhone 15 Pro może być jeszcze droższy niż iPhone 14 Pro

Kolejny flagowiec amerykańskiej marki zostanie zaprezentowany tej jesieni.

iPhone 14 Pro jest pierwszy smartfonem Apple od lat, który wniósł tak dużą ilość modyfikacji do całej serii. W urządzeniu pozbyto się charakterystycznego notcha na rzecz drobnego wcięcia w kształcie pigułki - to tam umieszczona została kamera do selfie oraz Face ID. Firma z Cupertino zadbała również o rozszerzenie funkcjonalności tego rozwiązania i wyposażyła modele Pro w opcję Dynamic Island, która stanowiła trzon całej kampanii marketingowej wokół premiery iPhone'a 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Droższe wersje otrzymały także nowy procesor, aparat główny o wyższej rozdzielczości oraz funkcję Always on Display.

Jeżeli Apple utrzyma swój wieloletni cykl wydawniczy, to nowe flagowce marki zobaczymy we wrześniu tego roku. iPhone 15 pojawił się już na wielu przeciekach, dzięki czemu wiemy, między innymi, że wszystkie tegoroczne modele otrzymają funkcję Dynamic Island. Amerykańska firma postara się jednak o to, aby warianty oznaczone jako Pro nadal były wyraźnie lepsze od swoich tańszych odpowiedników. Niestety większość wczesnych przecieków sugeruje także wyraźny wzrost cen, czego powodem mają być nowe funkcje urządzenia.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Jedną z najważniejszych modyfikacji będzie wyposażenie iPhone'a 15 Pro w kamerę peryskopową, która pozwoli na wykonywanie zdjęć z 6-cio krotnym zbliżeniem optycznym. Na ten moment flagowce Apple oferują maksymalnie 3-krotnie przybliżenie, a więc zmiana byłaby wyraźnie zauważalna. Tegoroczne modele otrzymają również nowy procesor A17 Bionic oraz większą ilość pamięci RAM. Pierwsze liczby, które prezentują przecieki, są naprawdę imponujące - firma szacuje około 35% większą energooszczędność czipu A17 w porównaniu do poprzedniego A16. Oczywiście będzie to połączone z lepsza wydajnością, jednak to właśnie zmniejszenie zapotrzebowania na energię będzie kluczowe.

W sieci pojawiają się także spekulacje dotyczące konstrukcji nowych iPhone'ów 15 (dotyczy to modeli Pro lub spekulowanego wariantu Ultra), które mogą otrzymać obudowę pozbawioną jakichkolwiek fizycznych przycisków. Istnieje szansa na to, że zostaną one zastąpione wirtualnymi klawiszami, które będą reagowały na dotknięcie delikatną wibracją. Ciekawa zmiana może także dotyczyć frontu urządzenia, na którym prawdopodobnie znajdziemy najcieńsze ramki na rynku. Na ten moment rekord ten należy do Xiaomi 13 (1.81 mm), jednak to iPhone 15 Pro MAX ma zostać nowym królem w tej kategorii. Ramki wokół wyświetlacza we flagowcu mają mieć zaledwie 1.55 mm grubości.