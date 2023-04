Oto 3 najciekawsze funkcje w nowym Realme GT3

Model GT3 to średniopółkowiec, który zadebiutował na europejskim rynku pod koniec lutego. Urządzenie nie trafiło jeszcze do oficjalnej polskiej dystrybucji, a więc na jego dostępność w sklepach trzeba będzie poczekać.

Spis treści

Realme GT3 doczekał się swojej światowej premiery 28 lutego podczas targów MWC 2023 w Barcelonie. Smartfon pozornie może się wydawać kolejnym, standardowym modelem ze średniej półki cenowej (dokładna cena urządzenia w polskiej dystrybucji nie została jeszcze ogłoszona, ale patrząc na zagraniczne kwoty można wnioskować, że wyniesie ona około 3000 zł), ale ma w sobie kilka intrygujących funkcji, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę.

Na wstępie chciałbym również zaznaczyć, że - pomimo wielu unikalnych rozwiązań - nie jest to telefon pozbawiony wad. Zdecydowanie największą z nich jest według mnie przeładowana nakładka systemowa, która już na starcie posiada mnóstwo preinstalowanych aplikacji, a dodatkowo w wielu miejscach niektóre opcje nadal nie zostały odpowiednio przetłumaczone na język polski. Wszyscy zainteresowani modelem GT3 powinni mieć te kwestie na uwadze, choć mam nadzieję, że producent poprawi większą część błędów w kolejnych aktualizacjach. Pełną recenzję smartfona znajdziecie na PCWorld.

Rekordowo szybkie ładowanie

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zacznę od funkcji, która stała się głównym narzędziem marketingowym podczas promocji urządzenia. Na rynku znajdziemy wiele telefonów, które zostały wyposażone w szybkie ładowanie o mocy 100 W, 120 W, a nawet 180 W, jednak żaden z nich nie jest w stanie uzupełnić poziomu baterii tak szybko jak Realme GT3. Omawiany model otrzymał możliwość obsługi przewodu o mocy 240 W, co w praktyce przekłada się na 10 minut ładowania z poziomu 0% do 100%.

Przyznam, że przy tak błyskawicznym tempie uzupełniania energii w smartfonie, praktycznie całkowicie nie myślę o poziomie baterii w ciągu dnia. Niestety nie potrafię stwierdzić, w jakim stopniu tak wysoka moc ładowania wpłynie na stan ogniwa w perspektywie kilku lat użytkowania, choć producent gwarantuje, że model GT3 ma utrzymać 80% żywotności baterii nawet po 1600 cyklach ładowania.

Dioda powiadomień

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Dioda powiadomień to funkcja, która jeszcze kilka lat temu była obecna w wielu topowych flagowcach. Z czasem producenci poszli w kierunku minimalizowania ramek na froncie swoich smartfonów, czego następstwem było również wyeliminowanie drobnej lampki z większości modeli na rynku. Zapomniana opcja powraca jednak do współczesnych telefonów, ale robi to w nieco zmienionej formie.

Realme zdecydowało się na umieszczenie diody powiadomień na pleckach urządzenia, zaraz obok wyspy z obiektywami. Podobną decyzję podjęło również OPPO w modelu Reno 8T, który także posiada małą lampkę przypominającą o nieodczytanych notyfikacjach - umieszczoną na jednym z pierścieni wokół aparatów.

Aparat mikroskopowy

Zbliżenie 20-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zbliżenie 40-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Zbliżenie 20-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Zbliżenie 40-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Zbliżenie 20-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Zbliżenie 40-krotne Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Ostatnią unikalną funkcją w nowym Realme GT3 jest obiektyw mikroskopowy, czyli specjalny aparat, który służy do wykonywania zdjęć z ogromnym przybliżeniem. Opcje można uruchomić w interfejsie kamery, a do zrobienia odpowiedniego zdjęcia wystarczy przyłożyć aparat niemalże bezpośrednio do fotografowanego obiektu.

Niestety muszę przyznać, że - pomimo dodatkowego doświetlenia, które uruchamia się po odpaleniu obiektywu - otrzymanie odpowiedniej ostrości nie należy do najłatwiejszych. Efekty uzyskane przy pomocy kamery mikroskopowej w Realme GT3 możecie ocenić na fotografiach zamieszczonych wyżej.