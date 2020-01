Oto 30 aplikacji na Androida, które gromadzą Twoje dane!

Zainstalowałeś któryś z tych programów? Sprawdź co Ci grozi i jak uniknąć konsekwencji.

Otwarte systemy operacyjne takie, jak Android mają sporo zalet. Użytkownicy mogą dowolnie modyfikować wygląd i dostosowywać interfejs oraz funkcjonalność całego systemu do własnych potrzeb. Niestety rozwiązanie to ma też wady. Przez otwartość systemu dużo łatwiej zainstalować na niego wirusy oraz podejrzane aplikacje, które służą do zbierania danych i szpiegowania użytkowników.

Źródło: pcworld.com

Nowe oprogramowanie szpiegujące zostało właśnie znalezione w kodzie 30 aplikacji, które dostępne są w Sklepie Play. Według rozpoznania przeprowadzonego przez pracowników CyberNews nowe, złośliwe oprogramowanie przeznaczone jest do zbierania danych ze smartfona (łącznie z lokalizacją) bez wiedzy użytkowników.

Specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwo przyjrzeli się kodu źródłowemu 30 aplikacji, które można zainstalować z oficjalnego sklepu z aplikacjami na Androida. Ich zdaniem "Te aplikacje zbierają i sprzedają twoje dane, nachodzą cię złośliwymi reklamami i często przekierowują cię do stron phishingowych".

Łącznie wszystkie 30 programów zostało pobrane już przez 1,4 miliarda użytkowników. Niestety niektóre aplikacje cieszą się sporą popularnością i zostały pobrane już ponad 300 milionów razy.

Z danych przekazanych przez CyberNews aż 16 z 30 aplikacji zostało stworzonych w Hong Kongu. W raporcie przedstawiono kilka nazwisk chińskich programistów, którzy już wcześniej zaangażowani byli w pisanie aplikacji łamiących prawa i zasady Sklepu Play. Aplikacje te potrafią uzyskać dostęp do mikrofonu oraz kamer urządzenia bez zgody użytkownika.

Poniżej lista aplikacji, które gromadzą dane bez wiedzy użytkowników:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera BeautyCam Beauty Camera – Selfie Camera Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor B612 – Beauty & Filter Camera Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor Selfie Camera – Beauty Camera Z Beauty Camera HD Camera Selfie Beauty Camera Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera Beauty Camera Bestie – Camera360 Beauty Cam Photo Editor – Beauty Camera Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters

Jeżeli na smartfonie/tablecie została zainstalowana któraś z wyżej wymienionych aplikacji należy ją jak najszybciej odinstalować.

Źródło: gizchina.com, cybernews.com, phonandroid.com