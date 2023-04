Oto 4 najładniejsze flagowce, które trafiły do sprzedaży w tym roku!

Przyglądam się najbardziej urodziwym smartfonom, jakie zadebiutowały na europejskim rynku w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Branża mobile osiągnęła poziom, na którym każdy kolejny model jest zaledwie tylko trochę lepszy od swojego poprzednika. Tyczy się to większości topowych flagowców, ale trudno oczekiwać rewolucji w czasach, gdy niemalże wszystkie drogie smartfony oferują tak zbliżone do siebie podzespoły. Weźmy pod uwagę chociażby sam procesor, czyli jeden z najważniejszych elementów telefonu. Dokładnie tę samą jednostkę (Snapdragona 8 Gen 2) znajdziecie w najwyższych wariantach tegorocznych flagowców od wszystkich producentów. Wśród nich znajdują się:

Galaxy S23 Ultra,

Vivo X90 Pro+,

OPPO Find 6 Pro,

Xiaomi 13 Pro,

OnePlus 11.

Wszystkie te urządzenia oferują również topowe aparaty oraz świetną jakość wykonania. Postanowiłem więc, że przyglądnę się nowym smartfon z nieco innej strony, a w tym zestawieniu znajdziecie 4 tegoroczne modele, które wyglądają w mojej opinii najlepiej. Zaznaczę, że biorę pod uwagę jedynie urządzenia, które trafiły do globalnej dystrybucji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a więc model Find X6 Pro od OPPO nie mógł znaleźć się na tej liście (urządzenie dostępne jest jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku).

OnePlus 11

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zacznę od kontrowersyjnej opinii, ponieważ według mnie to OnePlus 11 jest obecnie najładniejszym flagowcem na rynku. Paradoksalnie element, który u większości recenzentów oraz użytkowników stanowi problem (spoglądając głównie na komentarze pod materiałami dotyczącymi tego modelu), dla mnie jest czymś unikalnym i estetycznym. Mam na myśli dużą wysepkę z obiektywami, zajmującą sporą część plecków smartfona. Pole pod aparatami momentalnie rzuca się w oczy i czasem może przysłaniać pozostałe elementy designu. Warto jednak zwrócić również uwagę na wykończenie tyłu flagowca, który posiada matowy kolor z centralnie umieszczonym logo marki OnePlus. Muszę przyznać, że omawiany model skradł moje serce i plasuje się dla mnie w czołówce najładniejszych smartfonów na rynku.

Galaxy S23 Ultra

Źródło: Trusted Reviews

Samsung w tegoroczny modelu Galaxy S23 Ultra postanowił iść w zupełnie innym kierunku niż OnePlus 11. Producent postawił na minimalizm, którego głównym przejawem jest wtopienie obiektywów w obudowę smartfona. Urządzenie nie posiada więc odstającej wysepki z aparatami, a na jego pleckach widzimy jedynie charakterystyczne oczka, skrywające w sobie aparaty. Nie da się zaprzeczyć, że Galaxy S23 Ultra jest niezwykle eleganckim modelem, który od razu przywodzi na myśli produkty klasy premium. Takie odczucia potęguje również kwadratowa bryła urządzenia, zdecydowanie wyróżniająca się na tle smartfonów konkurencji.

OPPO Find N2 Flip

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Tym razem czas na nieco mniej kontrowersyjną opinię, a mianowicie - OPPO Find N2 Flip to najładniejszy składany telefon na rynku. Mam na myśli oczywiście urządzenia, których ekran zgina się horyzontalnie. Największą zaletą Find N2 Flipa jest spory ekran zewnętrzny, zajmujący niemalże całą górną klapkę smartfona. Co prawda ma on swoje problemy związane z niewykorzystanym potencjałem tak dużego wyświetlacza, ale w świetle oceny samego designu nie mają one znaczenia. Flagowiec trafił do mnie w czarnym, matowym wykończeniu, ale w sprzedaży znajdują się również inne warianty urządzenia. Warto zauważyć, że Find N2 Flip został wyposażony w świetny zawias, dzięki któremu smartfon po zamknięciu nie posiada żadnej przerwy między dwiema, zgiętymi częściami wyświetlacza.

Vivo X90 Pro

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

W tym zestawieniu zdecydowanie nie mogło zabraknąć Vivo X90 Pro. Flagowiec jest w mojej opinii naprawdę piękny, na co składa się kilka elementów. Wśród najważniejszych wymieniłbym przede wszystkim skóropodobne plecki oraz sporą wysepkę z obiektywami. Zaczynam w tym miejscu dostrzegać pewien schemat, ponieważ najczęściej wpadają mi w oko flagowce, które posiadają sporo miejsca wyznaczonego tylko i wyłącznie na obiektywy. Niestety wiąże się to często z brakiem stabilności urządzenia w momencie, gdy leży on na płaskiej powierzchni. Z drugiej strony to właśnie design wysepki z aparatami stanowi element, który najmocniej odróżnia konkretnego flagowca na tle innych modeli w tym samym segmencie.