Oto 4 najlepsze akcesoria do pracy zdalnej, które kupisz w nowej wyprzedaży sklepu MediaMarkt

Przyglądamy się najciekawszym gadżetom oraz akcesoriom, które mogą okazać się przydatne podczas pracy za biurkiem.

Pokój coraz częściej zastępuje wielu pracownikom biuro, co bezpośrednio wpływa na sposób organizacji oraz realizacji obowiązków zawodowych. Praca zdalna gwarantuje większą elastyczność, pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do pracy, a także zwiększa produktywność. Wiele firm zauważyło, że praca zdalna może przynieść korzyści również dla pracodawców, a wśród najważniejszych z nich warto wymienić redukcje kosztów związanych z utrzymaniem biura oraz większy zasięg rekrutacyjny.

W poniższym tekście przyglądam się najciekawszym akcesoriom, które mogą okazać się przydatne podczas pracy z domu. Większość z nich jest jednak mocno uniwersalna i z całą pewnością sprawdzi się również w innych scenariuszach. Wszystkie produkty, które zostały objęte wiosenną wyprzedażą sklepu MediaMarkt, znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu.

Galaxy Watch 4 Classic

Źródło: Samsung

Smartwatch może okazać się przydatnym narzędziem podczas pracy zdalnej, ponieważ umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie powiadomień i wiadomości, bez konieczności sięgania po telefon. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć rozpraszania uwagi podczas pracy i szybciej zareagować na ważne wiadomości. Ponadto, inteligentny zegarek może pomóc w utrzymywaniu zdrowego trybu życia, co jest szczególnie istotne podczas ciągłej pracy za biurkiem, kiedy to łatwo o przyzwyczajenie do siedzącego trybu życia. Funkcje takie jak monitorowanie aktywności fizycznej, pomiar tętna czy poziomu tlenu we krwi mogą pomóc w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia, co przekłada się na lepszą efektywność pracy.

Cena: 1149 zł 959 zł / Link

Słuchawki bezprzewodowe SONY MDR-RF895RK

Źródło: Sony

Bez wątpienia słuchawki bezprzewodowe są jednym z najbardziej użytecznych akcesoriów podczas pracy z domu. Przede wszystkim, pozwalają one na swobodne poruszanie się bez plątania niepotrzebnych kabli, co może okazać się szczególnie ważne podczas rozmów wideo czy konferencji online, gdy potrzebujemy jednocześnie korzystać z komputera oraz innych urządzeń. Co więcej, słuchawki bezprzewodowe - szczególnie te z nauszną konstrukcją - ułatwiają odcięcie się od niechcianych dźwięków z otoczenia i skupienie na pracy.

Cena: 379 zł 369 zł / Link

Smartband FITBIT Charge 5

Źródło: Fitbit

Opaska sportowa oferuje podobny zestaw funkcji co inteligentny zegarek, jednak w zdecydowanie bardziej okrojonej wersji. Smartbandy nie posiadają dużych ekranów, przez co nawigacja po opcjach urządzenia jest nieco mniej wygodna. Udostępniają one również mniej funkcji dotyczących komunikacji z innymi oraz mniejsze możliwości odpisywania na wiadomości. W przypadku zakupu opaski sportowej warto skupić się przede wszystkim na jej sportowych oraz zdrowotnych zastosowaniach, takich jak mierzenie ilości przebytych kroków, pomiar tętna czy sprawdzanie saturacji krwi.

Cena: 499 zł 479 zł / Link

Ładowarka indukcyjna HAMA

Źródło: HAMA

Ostatni produkt jest gadżetem, który nie opuszcza mojego biurka od lat. Mowa o ładowarce indukcyjnej, czyli komfortowym sposobie na uzupełnienie poziomu baterii bez konieczności rozstawania się ze smartfonem. Podejrzewam, że większość osób - nawet tych pracujących zdalnie - posiada ładowarkę podpiętą do gniazdka, które znajduje się blisko łóżka. Proponowany przeze mnie gadżet ułatwi ładowanie telefonu w ciągu dnia, a jednocześnie sprawi, że pozostanie on w zasięgu ręki - pomimo uzupełniającej się baterii.