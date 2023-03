Oto 4 najważniejsze różnice między OPPO Find N2 Flipem a Galaxy Z Flipem 4! Sprawdź, który składany smartfon będzie dla Ciebie lepszym wyborem

Tegoroczna premiera Find N2 Flipa wyraźnie namieszała na rynku składanych telefonów o kompaktowych rozmiarach. Samsung zyskał nowego oponenta, który wiele rzeczy robi zdecydowanie lepiej od niego.

Spis treści

Przez długi czas seria Flip od koreańskiego producenta pozostawała najrozsądniejszym wyborem dla użytkowników poszukujących urządzenia, którego ekran zamyka się horyzontalnie. Zeszłoroczne modele podniosły poprzeczkę jeszcze wyżej i wydawało się, że minie trochę czasu zanim na rynku pojawi się gracz, który mógłby im zagrozić. Na to nie trzeba było jednak długo czekać, a pod koniec zeszłego roku zadebiutowała Motorola RAZR 2022. Urządzenie w wielu aspektach wyprzedzało Galaxy Z Flipa 4, ale jednocześnie kosztowało około 1000 zł więcej.

Konkurent o cenie zbliżonej do Samsungów zadebiutował dopiero w lutym 2023 roku. Mowa oczywiście o OPPO Find N2 Flipie, czyli kompaktowym, składanym smartfonie, który niedawno doczekał się swojej światowej premiery.

Zobacz również:

OPPO Find N2 Flip 8/256 GB

Cena: 4999 zł / Link

Galaxy Z Flip 4 8/25 GB

Cena: 4499 zł / Link

W poniższym tekście analizuje wszystkie istotne różnice między tymi modelami. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem telefonu z elastycznym ekranem, to z całą pewnością znajdziesz tu pomoc w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Konstrukcja

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Konstrukcja składanych smartfonów stanowi jeden z najważniejszych elementów w urządzeniach tego typu. Istotną rolę odgrywa nie tylko sam ekran, ale i zawias, który odpowiedzialny jest za zamykanie urządzenia. Pierwsze modele składaków wzbudzały sporo wątpliwości, a większość z nich dotyczyła trwałości tych smartfonów. Dużą rolę w zmianie sposobu myślenia o elastycznych ekranach odegrał projekt Kuby Klawitera, który na swoim kanale przeprowadził test 400 tysięcy złożeń Z Flipa 3.

Pierwszą istotną różnicą między omawianymi przeze mnie modelami jest właśnie konstrukcja zawiasu. W tym aspekcie zdecydowanie lepiej wypada OPPO, implementując do swojego urządzenie rozwiązanie, które eliminuje przerwę między dwiema częściami ekranu po jego złożeniu.

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Mniejsza przerwa poprawia estetykę urządzenia oraz zmniejsza szansę na dostanie się do środka niepożądanych elementów. Trzeba pamiętać, że składane smartfony posiadają delikatniejszą konstrukcję od standardowych telefonów, czego głównym powodem jest właśnie ekran.

Omawiane urządzenia otrzymały wyświetlacze o podobnych przekątnych (6.7-cala w Z Flipie 4 i 6.8-cala w Find N2 Flipie), ale Samsung jest nieco zgrabniejszy. Nie sposób również nie zauważyć różnicy w widoczności zgięcia ekranu. Nie jest ona tak duża jak w przypadku porównania Z Flipa 4 z Motorolą RAZR 2022, ale nadal pozostaje widoczna.

Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Z drugiej strony urządzenie Samsunga posiada jedną istotną cechę, której brakuje w OPPO - jest nią certyfikat wodoszczelności. Galaxy Z Flip 4 otrzymał oznaczenie IPX8, które sugeruje, że jest on odporny na krótkie zanurzenia w wodzie.

Ekran zewnętrzny

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Współczesne składane smartfony posiadają dwa wyświetlacze. Jeden z nich to ekran główny, a drugi to małe okienko znajdujące się na obudowie urządzenia. Wyświetlacz zewnętrzny umożliwia wykonywanie konkretnych operacji bez konieczności rozkładania smartfona.

Duży oraz dobrze oprogramowany ekran może wyraźnie wpływać na zmniejszenie zużycia baterii w telefonie i uważam, że to właśnie rozwiązania systemowe są największą bolączką omawianych przeze mnie modeli. Zarówno Samsung, jak i OPPO umożliwiają użytkownikom korzystanie z ograniczonej ilości widgetów, a konkretne funkcje możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.

Źródło: Galaxy Z Flip 4 Źródło: OPPO Find N2 Flip

Mimo to, w tym aspekcie i tak lepiej wypada Find N2 Flip. Powodem tego jest wyraźnie większy ekran zewnętrzny, który umożliwia nie tylko wygodniejszą nawigację po konkretnych widgetach, ale i wygląda zdecydowanie lepiej. Warto również zaznaczyć, że na smartfony z Androidem dostępna jest aplikacja o nazwie CoverScreen OS, czyli program, który wyraźnie rozszerza ilość funkcji dostępnych na mniejszym wyświetlaczu.

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Przyznam, że o wiele bardziej wolałbym gdyby takie rozwiązanie zostało zaimplementowane do obu modeli przez samych producentów (jak w przypadku Motoroli RAZR 2022). Zmniejszyłoby to ryzyko potencjalnych awarii oraz bugów, które mogą pojawiać się w programach zewnętrznych.

Bateria

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Jeśli porównamy do siebie Find N2 Flipa oraz Galaxy Z Flip 4 pod kątem baterii, to na papierze wyraźnym zwycięzcą jest urządzenie od OPPO. Nowy flagowiec posiada nie tylko większą baterię (4300 mAh vs 3700 mAh), ale i udostępnia użytkownikom większą moc ładowania (44 W vs 25 W). W praktyce różnice te nie są jednak tak mocno zauważalne, a podczas codziennego użytkowania zwróciłem uwagę tylko na kilka istotnych rozbieżności między testowanymi modelami.

Przede wszystkim Find N2 Flip ładuje się szybciej. Smartfon osiąga pełną gotowość w godzinę, podczas gdy Samsungowi zajmuje to około 30 minut dłużej. Z drugiej strony koreański model został wyposażony w ładowanie indukcyjne, którego brakuje u konkurenta. W kontekście wytrzymałości baterii oba urządzenia prezentują się podobnie, a wytrzymanie intensywnego dnia pracy nie powinno stanowić problemu dla żadnego z nich. Testowałem również zużycie energii podczas uruchamiania konkretnych aplikacji (Spotify oraz YouTube) i zauważyłem, że oba urządzenia tracą niemalże taki sam procent baterii w mierzonym odcinku czasu.

Aparaty

Na pleckach obu flagowców znajdziemy zestaw dwóch obiektywów o podobnych zastosowaniach (główny oraz szerokokątny), ale nieco innej rozdzielczości.

OPPO Find N2 Flip

Aparat główny - 50 Mpix

Obiektyw ultraszerokokątny - 8 Mpix

Galaxy Z Flip 4

Aparat główny - 12 Mpix

Obiektyw ultraszerokokątny - 12 Mpix

Efekty uzyskane przy pomocy smartfonów wyraźnie się od siebie różnią, ale trudno wskazać jednoznacznego zwycięzcę takiego porównania. Find N2 Flip o wiele lepiej oddaje naturalne kolory w kadrze, a Galaxy Z Flip 4 podkręca kontrast, dzięki czemu zdjęcia mogą bardziej przykuwać uwagę. Poniżej zamieściłem tylko kilka fotografii z całego porównania, a obszerniejszą analizę oraz większą ilość zdjęć znajdziecie w moim artykule na ten temat.

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Podsumowanie

Zarówno OPPO Find N2 Flip, jak i Galaxy Z Flip 4 to świetne urządzenia. Oba smartfony oferują topową wydajność, solidne aparaty oraz unikalne funkcje, których nie znajdziecie w klasycznych smartfonach. Wybór konkretnego modelu będzie więc zależał od subiektywnej oceny zalet danego urządzenia.

W przypadku N2 Flipa będą nimi: większy wyświetlacz zewnętrzny, mniej widoczne zgięcie ekranu, pojemniejsza bateria, szybsze ładowanie oraz naturalniejsze zdjęcia. Dla Galaxy Z Flipa 4 najważniejszymi zaletami będą: niższa cena, ładowanie indukcyjne, smuklejsza konstrukcja, efektowniejsze zdjęcia oraz certyfikat wodoszczelności. Ostateczny wybór konkretnego modelu pozostawiam wam.