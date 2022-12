Oto 5 hitów na prezent spośród najczęściej wyszukiwanych produktów w 2022 roku!

Pora pomyśleć o świątecznych upominkach! Jeśli nie masz pomysłu na prezent, sprawdź kilka propozycji wybranych spośród 100 najczęściej wyszukiwanych produktów w 2022 roku w Google. Gwarantujemy, że twoi bliscy będą zadowoleni!

Google przygotowało wielkie podsumowanie dedykowane świątecznym prezentom. Nie jest to jednak byle jakie zestawienie - obejmuje aż 100 produktów, które były najczęściej wyszukiwane w 2022 roku. Nie ma mowy ani o przypadku, ani o braku różnorodności. Wiele gromadzonych danych udowadnia, że nie kłamiemy, gdy szukamy tego, czego chcemy i - zamiast czytania listów do Świętego Mikołaja, lepiej zatem byłoby sprawdzić historię przeglądarki. Wyłoniliśmy aż 5 typów oraz znaleźliśmy ich odpowiedniki w polskich sklepach. Sprawdź, co może wywołać uśmiech na twarzy twoich bliskich!

5 hitów na prezent: Frytkownica

Spośród wszystkich sprzętów, naszą uwagę skupiliśmy m.in. na frytkownicy, która według Google - uzyskała w tym roku rekordową liczbę wyszukiwań. Duże zainteresowanie nie wydaje się być zaskakujące, ponieważ sprzęt pozwala na przyrządzanie wielu składników, a automatyczne programy i różnorodności zastosowania - czynią je funkcjonalnym. Na rynku znajdziemy dwa rodzaje urządzeń, frytkownice tradycyjne oraz beztłuszczowe. Nowocześniejsza wersja umożliwia przygotowanie zdrowszych przekąsek, tak więc to doskonały wybór dla osób, które dbają o linie. Wiele modeli można sparować z aplikacją mobilną, a przy tym korzystać z rozmaitych przepisów. Wybraliśmy dwa warianty, które mogą przekonać niejednego łasucha!

Źródło: Adobe Stock/ David Todd McCarty

PHILIPS Ovi Smart XXL HD9867/90 Air Fryer

Typ: Frytkownica beztłuszczowa

Zastosowanie: Grillowanie, Pieczenie, Podgrzewanie, Program ulubionego dania, Równomierne rozprowadzanie ciepła, Smażenie, Utrzymanie ciepła

Pojemność misy [l]: 7.3

Moc [W]: 2225

Pojemność koszyka [kg]: 1.4

Zakres temperatury (min-max): 40 - 200 °C

Możliwość mycia części w zmywarce: Koszyk, Misa na olej

Funkcje: Programator czasowy, Regulacja temperatury

Funkcje dodatkowe: 5 programów Smart Chef, Automatyczne wyłączenie, QuickClean, Technologia Smart Sensing, Wyświetlacz

Aplikacja: tak, NutriU

Tefal FF107810

Pojemność misy [l]: 2

Moc [W]: 1900

Pojemność koszyka [kg]: 1

Możliwość mycia części w zmywarce: Tak

Funkcje: Możliwość mycia części w zmywarce, Regulacja temperatury

Bezpieczna w dotyku

Automatyczne otwieranie pokrywy

Jeśli szukasz tańszej alternatywy zajrzyj m.in. do Carrefour oraz Lidla. Najtańsza z frytkownic kosztuje zaledwie 109 zł!

5 hitów na prezent: Akumulatorowy odkurzacz

Sprzątanie jest nieodłączną częścią naszego życia, dlatego tak ważne jest, aby korzystać ze sprzętów, które nam to ułatwiają. Wśród nich znajdują się m.in. bezprzewodowe odkurzacze, które zdobywają coraz większą popularność. Producenci pozbyli się raz, na zawsze denerwujących przewodów, a gospodarze mogą wysprzątać niemal każdy kąt domu. Na ten moment na rynek trafiają coraz nowocześniejsze modele - w tym również te, z funkcją mycia podłóg. Jeśli chcesz ułatwić komuś lub sobie życie, zainwestuj w akumulatorowy odkurzacz i pożegnaj się z cyklicznym składaniem i rozkładaniem sprzętu. Nierzadko, pionowy odkurzacz może przybierać formę ręcznego odkurzacza, co pozwala na użytkowanie również w samochodzie i trudno dostępnych miejscach.

Źródło: Adobe Stock/ surachetkhamsuk

Electrolux Power Hygienic 800 EP81HB25WU

Napięcie akumulatora [V]: 25.2

Maksymalny czas pracy [min]: 60

Pojemność pojemnika/worka [l]: 0.4

Poziom hałasu [dB]: 79

Waga [kg]: 2.9

Funkcje: Elektroszczotka, Praca na mokro, Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Technologia UV, Podświetlana szczotka, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Rura teleskopowa, Dla alergików

Dyson V8 Motorhead

Napięcie akumulatora [V]: 21.6

Maksymalny czas pracy [min]: 40

Pojemność pojemnika/worka [l]: 0.54

Poziom hałasu [dB]: 82

Waga [kg]: 2.61

Funkcje: Elektroszczotka, Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt

Duża moc ssania wychwytuje nawet drobny kurz

Jeśli szukasz tańszych alternatyw zajrzyj m.in. do sklepu Biedronka Home, oraz Lidla.

5 hitów na prezent - bezprzewodowe słuchawki nauszne

Słuchawki na kablu denerwują znaczną część osób, jednak pokusa posłuchania ulubionej playlisty lub nowego podcastu w drodze do szkoły lub pracy - bywa silniejsza. Jest na to rada - bezprzewodowa wersja! Niestety douszne słuchawki mogą być kłopotliwe podczas zimy z uwagi na czapkę, tak więc dużą popularnością cieszą się modele nauszne (pełniące jednocześnie funkcję ochronną dla uszu podczas wiatru). Elektroniczne gadżety były wyszukiwane niezliczoną ilość razy, tak więc nie mamy wątpliwości, że ten prezent pod choinką wywoła wiele radości.

Źródło: Unsplash/Jonathan Borba

Apple Airpods Max ANC

Przeznaczenie: Audiofilskie, Do biegania, Do iPod/iPhone/iPad, Na rower, Na siłownię, Studyjne

Typ słuchawek: Nauszne

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Aktywna redukcja szumów (ANC): Tak

Aktywna redukcja hałasu

Do 20 godzin pracy na akumulatorze

Technics EAH-A800

Przeznaczenie: Audiofilskie, Do biegania, Na rower, Na siłownię

Typ słuchawek: Nauszne

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 4

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 40000

Dynamika [dB]: 105

Aktywna redukcja szumów (ANC): Tak

Tryb dźwięków otoczenia

Eliminacja zakłóceń i szumów

Jeśli szukasz tańszych alternatyw zajrzyj m.in. do sklepu Biedronka Home oraz Action.

5 hitów na prezent: Smartwatch

Najczęściej wyszukiwanym zegarkiem w USA w 2022 jest...smartwatch! Nowoczesne gadżety zyskały wielką sławę, a to w wyniku połączenia funkcjonalności tradycyjnego zegarka, a także smartfona. Możesz zabrać go ze sobą wszędzie, sterować procesami, pozostawać w kontakcie z bliskimi, a dodatkowo śledzić swoją aktywność fizyczną. Stały podgląd funkcji życiowych zapewnia większy komfort podczas treningu, a efekty pracy - mogą motywować. Jeśli masz wśród swoich bliskich prawdziwego gadżeciarza lub osobę, która jest urodzonym sportowcem, to prezent idealny.

Źródło: Unsplash/Alvan Nee

Samsung Galaxy Watch 4 SM-R860NZ 40mm

Rodzaj: Smartwatch

Pulsoksymetr: Tak

Komunikacja: Bluetooth, NFC, WiFi

Kompatybilna platforma: Android

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 1.2

Szerokość koperty [mm]: 40.4

GPS: Tak

Aktualne ceny w sklepach Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R860NZ 40mm Czarny 999 zł

Huawei Watch GT 2 Sport 46mm

Rodzaj: Smartwatch

Pulsoksymetr: Tak

Komunikacja: Bluetooth

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 1.39

Szerokość koperty [mm]: 46.7

GPS: Tak

Jeśli szukasz tańszych alternatyw, zajrzyj do sklepu Biedronka Home oraz Carrefour.

5 hitów na prezent: Elektryczne jednoślady

Jeśli bliska Ci osoba spędza wiele czasu na konieczne dojazdy do pracy czy uczelni, a ponadto zdarzało Ci się słyszeć o ciągle rosnących kosztach paliwa i komunikacji miejskiej - elektryk to strzał w dziesiątkę. Wybierać możesz spośród hulajnóg oraz rowerów - w zależności od potrzeb, przeznaczenia i warunków fizycznych. Druga kategoria ma do zaoferowania modele miejskie, składane, a nawet trekkingowe. Wybór jest naprawdę imponujący - zarówno w kwestii wyposażenia, jak i ceny. Wybór takowego środka transportu jest bardziej ekologiczny i zdrowszy, a ponadto umożliwia spędzanie większej ilości czasu na powietrzu.

SKYMASTER Energy Trekking V2 Pro D20

Rama: Aluminiowa, 20"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 70 km

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kolor: Szary

Waga [kg]: 27

Motus Scooty 10 2022

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Maksymalny kąt nachylenia terenu: 20 °

Zasięg na jednym ładowaniu: 65 km

Bluetooth: tak

Jeśli już wybrałeś prezent, pamiętaj o dokonaniu zakupów z większym wyprzedzeniem. Okres przedświąteczny wiąże się ze znacznie większą liczbą paczek, a możliwości firm kurierskich - są ograniczone. Nie warto czekać na ostatnią chwilę również wówczas, gdy mowa o ofercie stacjonarnej. Wiele osób szuka prezentów na ostatnią chwilę, co wiąże się z ryzykiem braku dostępności modeli w atrakcyjnych cenach.

