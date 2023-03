Oto 5 najciekawszych smartfonów, które kupisz w nowej promocji sklepu Neonet

Popularna sieć sklepów z elektroniką uruchomiła nową ofertę, dzięki której możesz uzyskać bonusowe środki na kolejne zakupy.

Wiosna to świetny czas by rozważyć wymianę swojego starego smartfona na nowe urządzenie. Telefon z solidnym aparatem oraz nienaganną wydajnością może okazać się niezastąpiony podczas zbliżających się wakacji, a nowa promocja w sklepach Neonet dodatkowo zachęca do przemyślenia takiej decyzji.

Oferta obowiązuje do 3 kwietnia i polega na obdarowaniu klienta bonem w wysokości 100 zł za każde wydane 1000 zł. Rabatem objęte zostały smartfony topowych marek takich jak: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme czy Vivo. W tym tekście przyglądam się pięciu, najciekawszym w mojej opinii, urządzeniom, które dostępne są w ramach promocji. Więcej modeli znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu Neonet.

Galaxy A54 5G

Źródło: Samsung

Galaxy A54 5G to najnowszy smartfon koreańskiego producenta. Urządzenie zostało zaprezentowane w drugiej połowie marca i stanowi tańszą alternatywę dla flagowców z serii Galaxy S23. Telefon zbiera bardzo dobre opinie w pierwszych testach, co wskazuje na to, że jest on godnym następcą popularnego A53 5G.

Smartfon został wyposażony w procesor Exynos 1380, który jest wyraźnie wydajniejszy od swojego poprzednika. Jednostka lepiej radzi sobie również z zarządzeniem energią i generuje mniej ciepła. Front urządzenia zajmuje ekran o przekątnej 6.4-cala, czyli dosyć uniwersalnym rozmiarze, który sprawdzi się w przypadku większości użytkowników. Na pleckach smartfona zostały umieszczone trzy obiektywy o rozdzielczości: 50 Mpix, 12 Mpix oraz 5 Mpix.

Cena: 2399 zł / Bon w wysokości: 200 zł / Link

Motorola Edge 30 Fusion

Źródło: Motorola

Motorola Edge 30 Fusion to zdecydowanie jeden z moich ulubionych telefonów ze średniej półki cenowej. Urządzenie posiada wszystkie cechy dobrego smartfona, a dodatkowo nie odstrasza ceną. Zeszłoroczny model stanowi również idealny przykład na to, że Motorola wraca do gry, a fani branży mobile powinni uważnie śledzić jej ruchy.

Edge 30 Fusion zauroczyła mnie przede wszystkim swoją zgrabną konstrukcją. Smartfon świetnie leży w dłoni, a delikatnie zagięty ekran tylko dodaje mu unikalnego charakteru. Podczas testów urządzenia byłem również zaskoczony jego nienaganną wydajnością oraz brakiem jakichkolwiek problemów z nadmiernym przegrzewaniem. Pełną recenzję smartfona, wraz z testem jego możliwości fotograficznych, znajdziecie na PCWorld.

Cena: 2499 zł / Bon w wysokości: 200 zł / Link

Xiaomi 12

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 12 to topowy smartfon popularnej marki, który w zeszłym roku konkurował z takimi modelami jak Galaxy S22 czy OnePlus 10 Pro. Urządzenie zostało oparte na jednym z najmocniejszych procesorów marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 1, a o jego wydajność dba dodatkowo 8 GB pamięci RAM.

Warto również zwrócić uwagę na nietypowy rozmiar urządzenia, ponieważ ekran w modelu Xiaomi 12 posiada przekątną 6.28-cala. Nie jest on więc przesadnie duży (jak spora część flagowców), a jednocześnie umożliwia komfortowe przeglądanie multimediów oraz ogrywanie tytułów mobilnych ze Sklepu Play. Na pleckach smartfona producent umieścił zestaw trzech obiektywów, których rozdzielczość to: 50 Mpix, 13 Mpix oraz 5 Mpix.

Cena: 3261.44 zł / Bon w wysokości: 300 zł / Link

iPhone SE 5G 2022

Źródło: Apple

iPhone SE 5G 2022 to jeden z najtańszych modeli w portfolio amerykańskiej marki. Smartfon będzie świetnym wprowadzeniem do ekosystemu Apple oraz zachętą do testów kolejnych urządzeń oparty na systemie iOS. Jest to również jeden z przedstawicieli, zapomnianego przez producentów, segmentu kompaktowych telefonów.

Sporą zaletą smartfona jest jego ekran, którego przekątna wynosi zaledwie 4.7-cala. Urządzenia w tym rozmiarze często odstają od większej konkurencji w kwestii wydajności, ale iPhone SE jest pod tym względem zupełnie inny. Model został oparty na procesorze Apple A15 Bionic, czyli tej samej jednostce, którą znajdziecie we flagowych wariantach z 2022 roku.

Cena: 3639 zł / Bon w wysokości: 300 zł / Link

Vivo X80 Pro

Źródło: Vivo

Vivo X80 Pro to najdroższy smartfon w moim subiektywnym zestawieniu modeli objętych promocją przez Neonet. Urządzenie jest topowym flagowcem i posiada niemalże wszystkie funkcje, jakich można oczekiwać od telefonu. Potencjalni użytkownicy mogą więc liczyć na doskonałą wydajność (Snapdragon 8 Gen 1), świetny ekran (6.78-cala z odświeżaniem 120 Hz) oraz wytrzymałą baterię (4700 mAh).

To jednak nie wszystko, ponieważ największą zaletą modelu X80 Pro są jego możliwości fotograficzne. Urządzenie zostało wyposażone w zestaw czterech obiektywów (50 Mpix, 48 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix), a o jakość wykonywanych zdjęć zadbała również marka Zeiss - znana ze swoich technologii optycznych. Pełną recenzję smartfona znajdziecie na PCWorld.

Cena: 5999 zł / Bon w wysokości: 500 zł / Link