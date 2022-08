Oto 5 najciekawszych zmian w Genshin Impact 3.0! Jeśli nadal nie grasz, teraz czas zacząć

Genshin Impact już niedługo dostanie swoją długo wyczekiwaną aktualizację do wersji 3.0. Sprawdzamy, co się zmieni i co nowego czeka nas w świecie Teyvat.

Ogromna popularność Genshin Impact jest nie do zaprzeczenia. Chińska gra zdobyła serca graczy na całym świecie, a jej klimat, historia oraz wciągająca mechanika sprawiają, że grono jej fanów coraz bardziej się powiększa. Oczywiście w jej popularności zdecydowanie pomaga też fakt, że jest to zupełnie darmowa produkcja. Już niedługo gra otrzyma dużą aktualizację Genshin Impact 3.0. Sprawdzamy, co się w niej znajdzie i jakie zmiany wprowadza ten patch.

Genshin Impact 3.0 - data premiery

Premiera Genshin Impact 3.0 jest wyczekiwana od dawna, a wakacje mijają pod znakiem przecieków i nowych informacji o nadchodzącej wersji. Na szczęście wiemy już, kiedy nowy patch oficjalnie trafi do gry. Stanie się to 24 sierpnia. Wygląda więc na to, że do premiery jest już naprawdę niewiele czasu i nasze stopy już niedługo staną w nowym regionie!

Fot. Genshin Impact

Co więcej, dowiedzieliśmy się także o zmianach w częstotliwości mniejszych aktualizacji. Zazwyczaj producent wprowadzał je do gry raz na 6 tygodni, jednak od wersji 3.0 mają się one pojawiać częściej - raz na 5 tygodni. Oznacza to, że wersji 3.1 możemy spodziewać się już około 28 września, a 3.2 oraz 3.3 trafią na nasze urządzenia jeszcze przed końcem 2022 roku.

Genshin Impact 3.0 - 5 powodów, aby zagrać

Nowy dodatek do Genshin Impact zapowiada się naprawdę świetnie. Tak jak w poprzedniej dużej aktualizacji, dostaniemy tutaj zupełnie nowy region do odkrycia, wraz z ciekawą historią oraz nowymi bohaterami do zdobycia. Jednak to nie wszystko - patch 3.0 wprowadza też nowy żywioł, który może sporo namieszać w naszym sposobie grania. Oto 5 najważniejszych powodów, dlaczego z niecierpliwością czekamy na najnowszy patch tej znakomitej gry.

1. W końcu skorzystamy z nowego żywiołu

Jednym z najciekawszych elementów Genshin Impact jest zastosowany w grze system walki. Jest on podzielony na kilka żywiołów, za pomocą których atakują bohaterowie w naszej drużynie. Dzięki odpowiednim połączeniom tych żywiołów możemy tworzyć niezwykle potężne synergie, a także pokonywać terenowe przeszkody.

Fot. Genshin Impact

Takie rozwiązanie sprawia, że rozgrywka w Genshin Impact jest bardzo dynamiczna i nie nudzi się szybko. Nie musimy tylko klikać odpowiedniego klawisza raz na kilka sekund - naszym zadaniem jest też dostosowywanie się do naszego otoczenia i przeciwników, a także odpowiednie korzystanie z umiejętności naszych towarzyszy z drużyny. Ze wzglęu na to rozgrywka się nie nudzi, jest dynamiczna i cały czas angażująca.

Nowa aktualizacja ma w końcu wprowadzić nowy żywioł, nazywany Dendro. Ściśle rzeczy biorąc - nie jest on nowy, ponieważ różnego rodzaju NPC mogli korzystać z niego już wcześniej. Jednak dzięki tej aktualizacji po raz pierwszy będzie on dostępny także dla graczy. Dzięki temu otwierają się dla nas także nowe możliwości związane z synergiami z innymi żywiołami.

Fot. Genshin Impact

Oto synergie, które obecnie znamy:

Burning - klasyczny już efekt, który dotyka elementu Dendro przy zetknięciu z Pyro.

- klasyczny już efekt, który dotyka elementu Dendro przy zetknięciu z Pyro. Bloom - Dzięki połączeniu Hydro i Dendro, możliwe jest zakwitnięcie, które może wpłynąć na pojawienie się rdzeni Dendro. Te z kolei potrafią eksplodować, zadając duże obrażenia AoE. Jeśli z kolei te rdzenie potraktujemy Pyro lub Electro, doprowadzimy albo do jeszcze większego wybuchu, albo do wypuszczenia kierowanych pocisków w stronę celu.

- Dzięki połączeniu Hydro i Dendro, możliwe jest zakwitnięcie, które może wpłynąć na pojawienie się rdzeni Dendro. Te z kolei potrafią eksplodować, zadając duże obrażenia AoE. Jeśli z kolei te rdzenie potraktujemy Pyro lub Electro, doprowadzimy albo do jeszcze większego wybuchu, albo do wypuszczenia kierowanych pocisków w stronę celu. Catalyze - Połączenie Dendro i Electro, które wpływa na zwiększenie siły kolejnego ataku każdego z tych żywiołów.

Jak widać, Dendro wprowadza do gry naprawdę ciekawe możliwości. Jest to element, który przyda się w każdej drużynie, gdyż zapewnia zarówno wsparcie dzięki Catalyze, jak i obszarowe obrażenia.

2. Zupełnie nowy region

Wraz z nową aktualizacją do naszej dyspozycji zostanie oddany nowy region - Sumeru. Jest to miejsce kontrolowane przez organizacje znaną jako Akademiya. Mieszkańcy najbardziej cenią sobie mądrość, naukę i rozsądek - prowadzi to do ogromnego rozwoju nauki, jednak może też sprawić, że marzenia czy kreatywność zostają sprowadzone na drugi plan.

Fot. Genshin Impact

Sumeru dzieli się na dwa główne biomy - pustynię oraz las deszczowy. Szczególnie to drugie miejsce może przypaść do gustu wielu osobom - pośród niesamowitej flory ukryte są na przykład myślące grzyby Funi. Region wygląda pięknie, a pośród bujnych lasów znajdziemy ciekawe miasta zbudowane pośród gigantycznych drzew - a nawet wprost na nich.

Jednak to nie koniec ciekawostek na temat Sumeru. Druga część regionu pokryta jest wiekową pustynią, która jest domem dla potomków starożytnej cywilizacji Eremitów. Wielka pustynia kryje w sobie wiele sekretów i miejsc, które nawet przeczą prawom fizyki. Znajdziemy tu też wiele sekretów antycznej cywilizacji, a także piękne skalne formacje pośród bezkresnych piasków.

Fot. Genshin Impact

Niestety, piękno Sumeru może być zagrożone. Z nieznanego powodu wszystko podlega dziwnej erozji. Naszym zadaniem będzie odkrycie, co stoi za tym przyspieszonym rozkładem i pomóc mieszkańcom regionu w zatrzymaniu tego fenomenu, który zagraża pięknu Sumeru.

3. Nowe postaci ze świetnymi umiejętnościami

Nowy dodatek wprowadza też zupełnie nowe postaci, dzięki którym będziemy mogli zagłębić się w arkana Dendro i lepiej zrozumieć tajemnice Sumeru. W wersji 3.0 trafi do nas trójka nowych bohaterów. Dwoje z nich - Tughnari i Collei - dostępne będzie do zdobycia w pierwszej części nowego eventu, z kolei ostatnia Dori - w drugiej części.

Fot. Genshin Impact

Tighnari to 5-gwiazdkowy łucznik korzystający z żywiołu Dendro. Jest nauczycielem Collei oraz obrońcom lasu, a do tego zajmuje się badaniami nad florą i fauną. Jego specjalizacja to DPS AoE, potrafi wypuścić ze swojego łuku do 6 strzał, które podążają za przeciwnikami i zadają poważne obrażenia.

Fot. Genshin Impact

Collei trenuje pod okien Collei aby zostać strażniczką lasu. Posiada atak podobny do Dendro-bumerangu, dzięki któremu może atakować wielu przeciwników na raz. Ponadto korzysta z Cuielen-Anbar, które eksplodując, potrafi zadać wokól siebie ogromne obrażenia Dendro.

Fot. Genshin Impact

Dori jest wędrowną handlarką, która specjalizuje się w żywiole Electro. Dzięki swoim umiejętnością jest nastawiona raczej na wsparcie innych bohaterów - potrafi odnawiać ich energię oraz życie, a także aplikować Electro na inne postaci lub elementy terenu.

4. Nowe zagadki do rozwiązania i przygody do przeżycia

Wraz z nowym regionem, aktualizacja przynosi też naprawę interesującą historię. Na Sumeru dzieje się wiele rzeczy na raz, a naszym zadaniem będzie rozwikłanie wielu zagadek tej tajemniczej krainy. Zajmiemy się zarówno ogromną katastrofą naturalną, która czeka sam region, jak i intrygą na najwyższym - boskim wręcz - poziomie.

Piękne tereny Sumeru są powoli niszczone przez dziwną erozję. Kawałek po kawałku, zielone tereny Sumeru zamieniane są w martwe, szare płaszczyzny. Naszym zadaniem będzie sprzymierzenie się ze strażnikami lasu i odkrycie, co stoi za tym niszczycielskim żywiołem. Mówi się, że pochodzi on z głębokich czeluści ziemi - czy uda nam się go zatrzymać?

Fot. Genshin Impact

Z drugiej strony, Sumeru świętuje właśnie urodziny nowego Dendro Archona - osoby bezpośrednio połączonej z najważniejszym drzewem Irminsul. Jednak okazuje się, że nawet przy tak szczęśliwej okazji za kulisami ktoś knuje przewrót. Widzimy, że Irminsul może stanąć w płomieniach - czy będziemy w stanie temu zapobiec i uratować Sumeru przed chaosem?

5. Najnowsza aktualizacja przynosi też nowe eventy

Eventowe zadania to jedne z najciekawszych i najprzyjemniejszych aktywności w Genshin Impact. Nowa aktualizacja przynosi ze sobą też nowe questy, za których wykonanie możemy zdobyć świetne nagrody - między innymi oczywiście szansę na zdobycie najbardziej pożądanych postaci! Jakie więc eventy spotkamy w najnowszej wersji gry?

Graven Innocence

Granen Innocence to ciekawy, wieloskładnikowy event, w którym będziemy mogli wziąć udział w Genshin Impact 3.0. Składa się on z 3 wyzwań. Pierwsze polega na robieniu zdjęć określonych gatunków stworzeń. Drugie z kolei polega na rzuceniu wyzwania nowym bossom. Z kolei trzecie to zadanie wyścigowe, gdzie na czas będziemy musieli pokonać określone trasy przez bujny las Sumeru.

Fot. Genshin Impact

Możemy liczyć na naprawdę ciekawe nagrody w tym wyzwaniu - główną jest oczywiście Collei, ale także korony i inne materiały, potrzebne nam do zwiększania poziomów postaci. Zdecydowanie warto zagłębić się w ten event, który pokaże nam też spory kawałek regionu!

Tablet Analytics

To już standardowe wyzwanie, w którym staniemy do walki z różnego rodzaju przeciwnikami. Jednak naszym zadaniem będzie zdobycie jak największej liczby punktów, które naliczane będą ze względu na warunki w których walczymy, jak i na odpowiednie buffy, które otrzymamy.

Fot. Genshin Impact

W ramach tego wyzwania możemy wygrać materiały potrzebne do rozwijania naszych postaci, jak i księgi zwiększające doświadczenie i talenty.

Lost Riches

Jest to dobrze znany event polegający na poszukiwaniu skarbów. W czasie jego trwania, pokonując przeciwników, będziemy mieli szansę na znalezienie skrzyń ze skarbami, które mogą zawierać najróżniejsze nagrody.