Oto 5 najważniejszych zmian, których spodziewamy się po iPhonie 15 Pro i Pro Max

iPhone 15 Pro ma wprowadzić iPhone'a w nową erę, której znakiem będzie m.in. USB-C. Sprawdzamy, jakich jeszcze zmian spodziewać się w kolejnej generacji jabłuszka.

Spis treści

iPhone 15 już we wrześniu powinien pojawić się na rynku w 4 różnych wersjach - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Możliwe także, że w pewnym momencie zobaczymy dodatkową wersję Ultra, która będzie jeszcze droższym, mocniejszym wariantem tego telefonu.

Trzeba przyznać, że większość oczu entuzjastów Apple skierowanych jest ku wersjom Pro - to one zawsze przynoszą najwięcej nowości i innowacji i naprawdę pokazują, na co stać firmę z Cupertino. Ze względu na to w tym artykule przyglądamy się pięciu najciekawszym zmianom, których spodziewamy się po tych telefonach. Po wszystkie przecieki warto zajrzeć z kolei do tego artykułu.

Cieńszy bezel, tytanowa ramka

Fot. 9to5mac

Najbardziej zauważalną wizualną zmianą ma być zdecydowane zmniejszenie ramki w iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max. Dzięki temu, przy zachowaniu takiej samej przekątnej ekranu, telefony kolejnej generacji mają być trochę mniejsze, a przez to o wiele bardziej poręczne. Warto też wspomnieć o zapowiadanej ramce z tytanu. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to specjalna edycja iPhone'a 15 Pro/Max, czy też każdy z nich dostanie obudowę z tego metalu, ale będzie to zdecydowany skok w górę jeśli chodzi o materiały, z jakich stworzony będzie kolejny iPhone.

Przycisk akcji

Fot. 9to5mac

iPhone 15 Pro (Max) straci przycisk, który stał się symbolem iPhone'a - fizyczny przycisk wyciszenia. W przypadku wersji Pro zostanie on zastąpiony przyciskiem akcji, który będzie można zaprogramować według własnych potrzeb - w ten sposób będzie on mógł pełnić funkcję wyciszenia, ale także zdecydowanie innych rzeczy - w zależności od preferencji użytkowników.

Port USB-C

Oczywiście ogromną zmianą będzie w końcu dodanie portu USB-C do następnego iPhone'a. była to wyczekiwana zmiana, która w końcu (ku radości użytkowników) została wymuszona przez Unię Europejską. Dzięki temu iPhone w końcu będzie miał wspólny standard ładowania z innymi współczesnymi telefonami.

Zoom peryskopowy

Fot. 9to5mac

iPhone 15 Pro oraz Pro Max mają dostać o wiele mocniejszy obiektyw zoom. Wymieni on zwykłe przybliżenie 2x na obiektyw o przybliżeniu 5x, który dodatkowo zostanie ustawiony peryskopowo. Dzięki temu następne telefony Apple będą mogły robić zdecydowanie dalsze zbliżenia nie tracąc przy tym na jakości zdjęć.

Czip A17

Fot. 9to5mac

Oczywiście ważną zmianą będzie też nowy czip A17. Zostanie on wykonany w procesie technologicznym 3nm od TSMC, co uczyni go najbardziej zaawansowanym czipem na rynku. Co ciekawe, Apple miało skupić się na podniesieniu możliwości uczenia maszynowego oraz grafiki, co ma wiązać się ze ścisła współpracą nadchodzących telefonów z Apple Vision Pro.