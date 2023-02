Oto 5 ważnych powodów, dla których po prostu musisz wreszcie sprawić sobie ekspres automatyczny

Czy warto kupić ekspres do domu? Jakie są plusy automatycznych ekspresów ciśnieniowych i czym się różnią od kapsułkowych i kolbowych? Przekonam cię, że warto dołożyć trochę pieniędzy i kupić ekspres automatyczny.

Uwielbiasz smak cappuccino pitego w kawiarni? Jesteś pod wrażeniem efektownego podania warstwowego latte macchiato? A może marzy ci się espresso z gęstą cremą, tak docenianą przez koneserów? Jest na to prosty sposób – domowy automatyczny ekspres ciśnieniowy. I choć cena może wydać ci się zbyt wysoka, przekonam cię, że warto tę kwotę odłożyć. W tym bowiem wypadku wyższa cena równa się wysokiej jakości, a w dłuższej perspektywie wiąże się też z oszczędnością. Oto powody, dla których polecam zdecydować się na tę inwestycję.

1. Zakup takiego ekspresu ma szansę szybko się zwrócić. Szczególnie, jeśli należysz do osób, które piją kawę regularnie, ok. 2 razy dziennie i cenisz sobie wyśmienite cappuccino, perfekcyjne espresso czy efektowne warstwowe latte macchiato. Za kawę w kawiarni zapłacisz minimum kilkanaście złotych. Dla porównania, kawa przyrządzona przy pomocy ekspresu kapsułkowego będzie kosztować ok. 2,50 zł. Więc, choć za ekspresy kapsułkowe na start trzeba zapłacić o wiele mniej (w porównaniu do modeli automatycznych), późniejsza ich eksploatacja wiąże się z o wiele większym kosztem i generuje znacznie więcej śmieci w postaci zużytych opakowań. Z kolei w przypadku filiżanki kawy z ekspresu automatycznego, można mówić o kwocie rzędu maksymalnie kilkudziesięciu groszy. To spora różnica, szczególnie, jeśli większość domowników regularnie sięga po kawę z pianką albo małą czarną. Koszt jednej kawy można dodatkowo obniżyć, kupując kawę ziarnistą w większych, np. kilogramowych opakowaniach.

Zobacz również:

2. Kawa za jednym dotknięciem. Nie przesadzam – większość flagowych modeli znanych producentów oferuje funkcję „Moja kawa”, dzięki której wystarczy raz zaprogramować preferowane parametry ulubionego napoju, by później cieszyć się możliwością parzenia kawy za jednym kliknięciem. Większość ekspresów ma też bardzo intuicyjne menu. Wybór dowolnego napoju nie stanowi więc żadnej trudności. Przeciwnie – nie ma prostszego typu ekspresu niż te automatyczne.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

3. Ekspres sam się czyści i przypomina o konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. Urządzenie, które samo zmieni ziarna, zaparzy kawę, a potem jeszcze samodzielnie się przepłucze? Tak, to opis automatycznego ekspresu ciśnieniowego. Brzmi jak kawa przyrządzona szybko, przyjemnie i wygodnie. I tak też jest w istocie. Nowoczesne urządzenia do parzenia małej czarnej powiadamiają użytkownika, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu odkamieniania, a także instruują go krok po kroku. Po przyrządzeniu napoju z mlekiem, sprzęt sam przepłukuje system spieniający, a na koniec czyści cały system zaparzający. Nie musimy o nic się martwić – nawet, jeśli zapomnimy go wyłączyć, zrobi to za nas.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

4. Na kuchennym blacie zajmuje praktycznie tyle samo miejsca, co ekspres kolbowy czy niektóre kapsułkowe. Producenci dbają, by projektowane przez nich sprzęty sprostały oczekiwaniom różnych konsumentów, w tym również posiadaczy niewielkich kuchni. Dlatego coraz częściej można spotkać naprawdę rozbudowane ekspresy z mnóstwem różnorodnych funkcji, które charakteryzują się niewielkimi gabarytami. Więcej na temat małych ekspresów, w tym właśnie ekspresów automatycznych, pisałam w tym artykule. Nie będę się więc powtarzać, jeśli jednak przed zakupem ciśnieniowego ekspresu automatycznego powstrzymuje cię tylko obawa przed utratą cennego miejsca na kuchennym blacie – możesz zapomnieć o tym problemie. Z pewnością znajdziesz niewielki model, który spełni twoje oczekiwania.

Fot. Olga Lioncat/Pexels

5. Mnogość funkcji dodatkowych i różnych udogodnień. Żaden typ ekspresu nie zaoferuje ci tylu różnych funkcji, co automatyczny. Mam tu na myśli zarówno takie udogodnienia, jak wspomniana wcześniej funkcja „Moja kawa”, ale też np. możliwość szczegółowej personalizacji napoju z dostosowaniem temperatury produktu końcowego włącznie. W ekspresach automatycznych cenię też zintegrowany młynek – wcześniej kawę patrzyłam w modelu na kolbę i choć lubiłam to rozwiązanie, bardzo irytowała mnie konieczność samodzielnego mielenia kawy i umieszczania jej w kolbie. Za każdym razem rozsypywałam nieco zmielonych ziaren. Tymczasem model automatyczny mieli kawę na pożądaną grubość praktycznie bez mojego udziału. Nie można nie wspomnieć jednak też o opcji dostosowywania intensywności smaku i aromatu kawy czy możliwości przyrządzania dwóch kaw jednocześnie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Podsumowując, dziś ekspres automatyczny nie jest już sprzętem zarezerwowanym dla kawiarni czy restauracji. Coraz częściej gości w naszych domach. I nic dziwnego – choć z początku jego zakup wiąże się z dość sporym kosztem, ma szansę szybko się zwrócić. Oprócz tego, kusi mnogością atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Kupując ekspres do domu, warto więc rozważyć inwestycję w model automatyczny. Jeśli zastanawiasz się, jak wybrać odpowiedni ekspres automatyczny, z pomocą może przyjść ci nasz praktyczny poradnik, który znajdziesz pod tym linkiem.

Polecamy także: Jak dbać o ekspres do kawy? 5 praktycznych wskazówek