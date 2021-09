Oto Alchemik. Ale nie z gry, tylko z... karty graficznej

Alchemik, mag bitewny, druid... Te postacie kojarzą się z grami RPG, jednak w tym przypadku są twarzami kart graficznych Arc.

Szykujący własne karty graficzne Intel nie tylko skupił się na ich parametrach, ale także postarał, aby kojarzyły się z czymś odmiennym od ofert konkurencji. No bo tak właściwie - czy karty graficzne AMD lub Nvidia przywodzą Ci na myśl jakieś konkretne postacie? W przypadki Intel Arc każdy model ma związaną z nim postać rodem z gry RPG. Sam świat już nieważny, może być to AD&D, Final Fantasy, a także dziesiątki innych. Wszystkie są archetypiczne dla gatunku, ale jakie mają powiązania z parametrami poszczególnych kart, tego jeszcze nie wiadomo.

Foto: HotHardware/Intel

Alchemik to nazwa robocza pierwszej karty Xe HPG, które pojawi się na rynku. Kolejne to Battlemage, Celestial i Druid. Do sprzedaży trafią w 2022 roku. Tutaj mamy szkice twarzy postaci i wyglądają następująco:

Foto: VideoCardz

Co ciekawe, o ile pierwsze trzy to architektura Xe HPG, o tyle z Druidem póki co nic nie wiadomo. Jest określony jako Xe Next Achitecture, co wskazuje, że Intel rozwija obecną, a kolejna generacja zadebiutuje właśnie wraz z nim. Ogólnie podsumowując, nie mogę zaprzeczyć, że Intel wpadł na ciekawy i oryginalny pomysł na promocję nadchodzących układów. Zamiast suchych parametrów otrzymujemy "personalizację" każdego podzespołu. Jest to zdecydowanie rzecz warta docenienia.

