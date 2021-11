Oto Beats Fit Pro - tańsze od AirPods Pro i lepsze do AirPods 3!

Apple zaktualizowało ofertę słuchawek Beats. Z półek sklepowych zniknęły stare modele. Pojawiły się za to sportowe Beats Fit Pro, które są ogromną konkurencją dla AirPodsów Pro oraz AirPodsów trzeciej generacji.

Apple zaprezentowało niedawno długo wyczekiwane słuchawki AirPods trzeciej generacji. Nie są one złe, ale wysoka cena sprawia, że w Polsce dużo korzystniej jest kupić starsze, ale lepiej wyposażone AirPodsy Pro, które oferują chociażby aktywną redukcję hałasu z otoczenia.

Beats Fit Pro Źródło: beats.com

Z początkiem listopada sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej. Beats - firma należąca do Apple - zaprezentowała nowe słuchawki douszne dedykowane sportowcom Beats Fit Pro. Najnowsze wkładki douszne posiadają ANC oraz najnowszy chip Apple H1. Dodatkowo cała konstrukcja została dostosowana do uprawiania sportu. Oznacza to, że nie musimy obawiać się o przypadkowe wypadnięcie słuchawek podczas biegania czy jazdy na rowerze.

Najnowsze słuchawki wyposażono w chip Apple H1, więc otrzymujemy wszystkie funkcje znane z AirPodsów. Mowa o automatycznym łączeniu, bezdotykowym działaniu Siri, integracji z Znajdź moje urządzenie oraz testach dopasowania końcówki.

Dzięki obecności ANC możemy cieszyć się trybem przezroczystości oraz dźwiękiem przestrzenny z dynamicznym śledzeniem głowy.

Słuchawki podobnie jak AirPodsy Pro posiadają wymienne końcówki douszne. Po wyjęciu słuchawek z uszu skorzystamy z funkcji automatycznego wstrzymywania odtwarzania.

Beats Fit Pro pojawiły się już w sprzedaży. Aktualnie dostępne są na stronie Apple USA. Sugerowana cena detaliczna wynosi 199 dolarów. Słuchawki są zatem o zaledwie 20 dolarów droższe od AirPodsów trzeciej generacji. Spodziewamy się, że cena w Polsce wynosić będzie 1099 zł.