Oto Craob X, czyli koncepcyjny laptop z Alder Lake bez żadnych złączy

Craob prezentuje swój bezprzewodowo ładowany, bezportowy laptop, którego wszystkie złącza będą się znajdować na bezprzewodowej ładowarce.

Bezportowy laptop Croab X Źródło: Croab / MyLaptopGuide Bezportowy laptop Croab X Źródło: Croab / MyLaptopGuide

Craob X to laptop koncepcyjny reklamowany obecnie z bardzo małą ilością szczegółów na stronie firmy. Na szczęście, z pomocą przychodzi nam serwis My Laptop Guide, który wydaje się mieć więcej zdjęć i specyfikacji.

Jak się okazuje, laptop ten ma być napędzany przez Intel Core i7-1280P, niskoenergetyczny procesor Alder Lake, który został zaprezentowany na początku tego miesiąca. Jest to 13,3-calowa konstrukcja z bezramkowym ekranem 4K+. Znalazła się również dziurka na aparat fotograficzny, ale przynajmniej nie jest to notch, jak w najnowszych MacBookach Pro.

Specyfikacja tego laptopa jest faktycznie dość imponująca (na papierze). Ma on być oferowany z maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5 i 2 TB pamięci masowej PCIe Gen4. Co ciekawe, łączność bezprzewodowa będzie opierać się na najnowszym standardzie WiFi6E.

Tak naprawdę to właśnie technologia bezprzewodowa jest tym, co czyni tę konstrukcję tak imponującą. Craob X nie ma fizycznych złączy (konstrukcja bezportowa), więc nie ma portów takich jak USB typu A lub typu C, Thunderbolt, MiniJack, gniazdo kart SD, czy nawet portu ładowarki. Laptop ten ma zaledwie 7 mm grubości, więc te i tak byłyby bardzo trudne do zainstalowania na tej konstrukcji. Wszystkie te porty będą jednak dostępne na magnetycznej ładowarce bezprzewodowej, którą mocuje się bezpośrednio do pokrywy.

Według strony Craob, laptop ten pojawi się już wkrótce, ale na chwilę obecną nie ma informacji o dacie premiery ani cenach.