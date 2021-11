Oto Galaxy A53! Przyszłoroczny średniak Samsunga będzie hitem?

Kolejne modele średniaków Samsunga z linii Galaxy A50 cieszą się ogromną popularnością wśród kupujących. W tym roku Koreańczycy wypuścili nawet dwa osobne modele: Galaxy A52 oraz Galaxy A52s. Oba z nich były rozchwytywane przez klientów.

Dzisiaj natomiast w końcu dowiadujemy się jak będzie prezentował się ich następca, czyli przyszłoroczny Galaxy A53. Pierwsze grafiki zawdzięczamy portalowi digit.in oraz Steve'owi Hemmerstofferowi, czyli znanemu na Twitterze leaksterowi, publikującemu jako @OnLeaks.

