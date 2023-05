Oto Google Pixel 7a. Najlepszy średniak na rynku znowu nie dla Polaków

Google zaprezentowało kolejną generację telefonów z serii Google Pixel. Znowu jest to świetny telefon w bardzo dobrej cenie, ale też po raz kolejny nie będzie oficjalnie dostępny w Polsce.

Podczas Google I/O 2023 Google zaprezentowało zdecydowanie więcej sprzętów, niż wcześniej przyzwyczaił nas do tego producent. Wygląda więc na to, że dzięki ostatnim sukcesom linii Google Pixel, firma nabiera pewności siebie na tym polu i stara się wejść w kolejne segmenty rynku. Jednak aby to zrobić, potrzebuje też sprawdzonych przedstawicieli - na przykład dobrego następcy najbardziej znanej serii Google Pixel A. Na rynku średniaków jest to od lat jeden z najmocniejszych przedstawicieli i wygląda na to, że w tym roku będzie podobnie.

Google Pixel 7a to najnowszy przedstawiciel średniej półki od Google. Producent zaprezentował go 10 maja podczas konferencji Google I/O, wraz z wieloma innymi nowymi modelami oraz oczywiście Androidem 14. Telefon przeszedł wiele zmian w porównaniu do swojego poprzednika i wprowadza do serii sporą ilość ulepszeń, między innymi zmieniając dość już wiekowy, 12 MP aparat.

Pixel 7a jest dostępny już teraz. W USA zapłacimy za niego 499 dolarów, podczas gdy w Europie kosztuje 509 Euro, czyli około 2300 zł. Jest dostępny w 3 kolorach globalnie: szarym, białym oraz niebieskim. Co więcej, w wybranych miejscach przez stronę Google można zamówić także czwarty kolor - koralowy. Dostępny jest tylko jeden wariant pamięci - 128 GB.

Niestety, tak jak w przypadku poprzednich telefonów od Google, oficjalna dystrybucja po raz kolejny nie trafiła do Polski. Jednakże nie jest to jeszcze powód do paniki, ponieważ coraz więcej miejsc mimo tego oferuje telefony od Google ze względu na ich świetną jakość i bardzo konkurencyjne ceny. Między innymi w sklepie x-kom możemy kupić Pixela 7 oraz 7 Pro, możemy więc się spodziewać, że również model 7a trafi na półki tego sklepu.

Z pewnością warto będzie zainteresować się tym smartfonem, gdyż zapowiada się on na jednego z najlepszych przedstawicieli średniej półki smartfonów - do czego zresztą przyzwyczaiła nas już seria Pixel a. Jednakże tym razem zmian w stosunku do poprzedniej generacji jest jeszcze więcej niż zwykle.

Na początku warto wspomnieć o podzespołach nowego smartfona. Pixel 7a został wyposażony w procesor Tensor G2 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR5, a także 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. To świetna wiadomość, gdyż taka sama specyfikacja znalazła się w starszym bracie tego telefonu - dostępnym już Pixelu 7. Bardzo podobny jest też rozmiar obu tych urządzeń - Pixel 7a będzie tylko minimalnie mniejszy od zwykłej siódemki. Jego wymiary to 152.40 x 72.90 x 9.00 mm.

Co ciekawe, mimo bardzo podobnych wymiarów, Pixel 7a będzie jednak miał mniejszy ekran od Pixela 7 - jego przekątna to 6,1". Dzieje się tak przez szersze ramki, które zobaczymy na serii A. Jednak poza tym, specyfikacja ekranów obu urządzeń jest bardzo podobna. Dostaniemy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 px oraz odświeżaniu na poziomie 90 Hz.

Jednak największe zmiany przeszedł aparat w najnowszym Pixelu. Google w serii A w końcu odeszło od nadal nieźle się spisującego, ale już wiekowego sensora 12 MP i wyposażyło nowy telefon w matrycę o rozdzielczości 64 MP. Przekątna sensora to 1/1,73", a obiektyw posiada migawkę f/1,89 oraz 80-stopniowe pole widzenia. Jest też aparat szerokokątny o rozdzielczości 13 MP oraz 120-stopniowym kącie widzenia.

Oczywiście sam hardware to nie wszystko - Google pokazuje to najlepiej, ponieważ Pixel 6a ze wspomnianym wiekowym 12MP sensorem wygrał w tamtym roku wiele porównań najlepszych mobilnych aparatów, wyprzedzając flagowce za wiele tysięcy. Ze względu na to nowy przedstawiciel serii Pixel A jest także napakowany sztuczkami software'owymi, które maja ulepszyć proces robienia zdjęć.

Telefon został też wyposażony w baterię o pojemności 4385 mAh. Oczywiście do naszej dyspozycji będzie też port USB-C 3.2, który obsługuje ładowanie z mocą do 18 W. Niestety w pudełku nie znajdziemy kostki do ładowania. Jednakże, co ciekawe, nowy Pixel 7A wspiera za to ładowanie bezprzewodowe do 10 W.

Telefon jest do kupienia już teraz. Co prawda w oficjalnej dystrybucji w Polsce go nie znajdziemy, jednak wiele dużych sklepów decyduje się na jego sprzedaż - warto wiec zaglądać na witryny popularnych sprzedawców, bo zdecydowanie zapowiada się jeden z najlepszych smartfonów roku.