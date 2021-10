Oto Nokia T20! Pierwszy tablet HMD Global wkrótce trafi do sprzedaży!

Dziś oficjalnie zaprezentowany został pierwszy w historii tablet marki Nokia. Jego cena przyciąga uwagę!

HMD Global, producent smartfonów i telefonów Nokia, prezentuje dziś tablet Nokia T20, który jest początkiem zupełnie nowej serii T. To urządzenie przenosi klasyczną jakość telefonu Nokia na duży ekran, oferując trzy lata comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń, dwa lata bezpłatnych uaktualnień systemu operacyjnego i długo działającą baterię.

Tablet Nokia T20 charakteryzuje się minimalistycznym i czystym designem oraz metalową obudową, która powinna zapewnić niezbędną wytrzymałość. Tablet posiada ekran o przekątnej 10,4 cala, rozdzielczości 2K (1200 x 2000 pikseli) oraz jasności 400 nitów. Maksymalna dostępna pamięć masowa to 64 GB, jednak w tablecie znajdziemy port na kartę microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Pojemność baterii tabletu Nokia T20 wynosi 8200 mAh. Pozwoli to na blisko 15 godzin pracy bez konieczności ładowania urządzenia. Przy intensywnej pracy z wyświetlaczem czas ten skraca się do siedmiu godzin, a w przypadku ciągłego oglądaniu materiałów wideo, wyniesie on około 10 godzin z dala od ładowarki.

Fot. materiały prasowe

Są też niestety złe wieści. Z uwagi na fakt, że jest to pierwszy tablet Nokii, producent nie zdecydował się jeszcze na wsparcie rysika oraz zewnętrznej klawiatury. Użytkownicy będą musieli poradzić sobie bez nich. Dodatkowe akcesoria, jakie będziemy mogli do niego dokupić to słuchawki true wireless: Nokia Micro Earbuds Pro, wzmocnione etui w stylu Rugged oraz etui Flip z dodatkową podstawką.

Tablet posiada standardowy port USB Typu C, wejście słuchawkowe oraz miejsce na jedną kartę nanoSIM. Znajdziemy w nim także 8 MP aparat główny z autofokusem oraz 5 MP aparat umieszczony w ramce wyświetlacza.

Tym co powinno zwrócić naszą uwagę to cena Nokii T20. W Polsce tablet dostępny będzie w wariancie z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej. Za wersję Wi-Fi zapłacimy jedynie 999 złotych, a za wersję LTE 1099 złotych. Urządzenie powinno trafić na półki polskich sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

