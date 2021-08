Oto Realme Pad. Xiaomi powinno się bać?

Realme podczas dzisiejszego wydarzenia ogłosiło premierę swojego pierwszego tabletu: realme Pad. Czy będzie to dobra alternatywa dla urządzeń Xiaomi i Samsunga?

Realme w trakcie dzisiejszego wydarzenia oficjalnie przedstawiło światu serię smartfonów realme GT Master Edition, notebook RealmeBook oraz właśnie tablet Realme Pad – pierwsze tego typu urządzenie w historii chińskiej firmy.

Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy o nim słyszymy, bowiem już na kilka tygodni przed premierą „wypłynął” on w bazach certyfikacyjnych, jednak teraz firma po raz pierwszy pokazała go oficjalnie. Realme nie ujawniło jednak wielu szczegółów dotyczących parametrów tabletu, daty jego premiery ani ceny. Usłyszeliśmy jedynie, że tablet wkrótce pojawi się w sprzedaży.

Jego ogłoszenie nastąpiło niedługo po premierze Xiaomi Mi Pad 5, który sprzedaje się w Chinach jak świeże bułeczki. Biorąc pod uwagę rywalizację pomiędzy oboma firmami możemy zakładać, że realme chce mocno zachwiać pozycją Xiaomi w tym segmencie. Czy ma jednak argumenty, aby tak się stało?

Tak jak wspomnieliśmy, chiński producent nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji technicznej urządzenia. Realme Pad ma jednak sporą przewagę nad tabletem konkurencji w jednym aspekcie. Chodzi o wyświetlacz. W Mi Pad 5 znajdziemy matrycę LCD, podczas gdy realme Pad zaoferuje użytkownikom ekran AMOLED o przekątnej 10,4 cala. Możemy zakładać, że będzie on charakteryzował się częstotliwością odświeżania 120 Hz, czyli taką jak w tablecie Xiaomi.

Inne konkretne informacje pochodzą z dokumentów certyfikacyjnych tabletu. Dowiadujemy się z nich, że przewidziane są dwa osobne urządzenia: jedno z baterią o pojemności 6952 mAh, drugie z nieco pojemniejszym akumulatorem o pojemności 7100 mAh. Z przecieków dowiadujemy się też, że tablet ma zaoferować 6 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci masowej oraz wspierać obsługę rysika. Znajdziemy w nim także 4 głośniki, port USB Typu C, wejście słuchawkowe, slot na kartę microSD i SIM.

Póki co są to jedyne dane udostępnione szerszej publiczności. Pozostaje nam jedynie czekać na kolejne wiadomości ze strony producenta, dotyczące realme Pad.

