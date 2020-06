Oto Samsung Galaxy Note 20+ w pełnej krasie - zdjęcia urządzenia w sieci

Do premiery Samsunga Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+/Ultra oraz Galaxy Fold 2 i Galaxy Z Flip z 5G zostało nieco ponad półtora miesiąca. O nadchodzących urządzeniach wiemy coraz więcej, a teraz możemy zobaczyć, jak wygląda ukończony, przedprodukcyjny egzemplarz Galaxy Note 20 w ulepszonej wersji.

Dotychczas w sieci trwała dyskusja na temat nazwy nadchodzących modeli. Większość ekspertów opowiadała się za nazwą Galaxy Note 20+, ale Ice universe w najnowszym przecieku informuje, że na rynku pojawi się Galaxy Note 20 Ultra. Oznacza to, że nowa linia posiadać będzie nazewnictwo zgodne z serią Galaxy S20.

Ice universe udostępniając w sieci zdjęcia potwierdził częściową specyfikację techniczną nadchodzącego smartfona. Wiemy, że Galaxy Note 20+ zadebiutuje z układem Qualcomm Snapdragon 865+. Procesor ten dostępny będzie w wersji przeznaczonej na Stany Zjednoczone.

Urządzenie zaoferuje również 120 Hz wyświetlacz z możliwością zmiany częstotliwości w locie. Panel po raz pierwszy w historii smartfonów Samsunga wykonany będzie w technologii LTPO. Rozdzielczość podobnie, jak w Galaxy Note 10+ to QHD+.

Ice universe informuje również o nowych funkcja fotograficznych oraz ulepszonym rysiku S-Pen.

Na fotografiach, które trafiły do sieci widzimy jedynie panel frontowy urządzenia, który w całości zagospodarowany jest przez ekran z wbudowanym aparatem do selfie.

Ice universe informuje, że Galaxy Note 20 Ultra będzie ewolucją dostępnego obecnie Galaxy Note 10+.

