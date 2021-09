Oto Samsung Galaxy S22! Zobacz pierwsze grafiki!

Do sieci wyciekły pierwsze rendery przyszłorocznego flagowca Samsunga.

Powoli zbliżamy się do początku 2022 roku. Jesteśmy więc także coraz bliżej premiery Samsunga Galaxy S22, czyli przyszłorocznego flagowca koreańskiego producenta. Spodziewamy się, że w tej serii pojawią się trzy urządzenia: bazowy Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, który będzie najmocniejszym telefonem z całej serii.

W naszym materiale zbiorczym prezentujemy wam wszystkie informacje, poświęcone tym smartfonom, jakie do tej pory udało się znaleźć w sieci, dzięki licznym przeciekom. Co chwilę pojawiają się także kolejne newsy dotyczące specyfikacji technicznej, procesora, pojemności baterii, czy aparatów, więc zachęcamy do śledzenia tego wątku, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem Samsunga Galaxy S22.

Tym razem mamy okazję na pierwsze spojrzenie na to, jak przyszłoroczny flagowiec będzie wyglądał. Znany leakster Steve Hemmerstoffer, publikujący na Twitterze jako @OnLeaks we współpracy z portalem zouton.com udostępnił pierwsze grafiki przedstawiające podstawowy wariant Samsunga Galaxy S22. Możecie zobaczyć je poniżej:

Jak widzimy, Samsung nie zdecydował się na żadne rewolucyjne zmiany w wyglądzie urządzenia. Przypomina ono tegorocznego Galaxy S21. Podobnie umiejscowiona została wyspa z aparatami. Ponownie nie zobaczymy wejścia słuchawkowego. Na dolnej krawędzie znalazło się miejsce dla portu USB Typu C, głośnika oraz tacki na karty nanoSIM. Produkcja urządzeń z serii Galaxy S22 ma rozpocząć się w listopadzie, a spodziewana premiera nastąpić w styczniu lub lutym 2022 roku.

