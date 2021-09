Oto Xiaomi Civi. Wygląda świetnie!

Chiński producent ponownie poszerza swoją ofertę. Dla kogo jest Xiaomi Civi?

Za pośrednictwem chińskiego portalu społecznościowego Weibo producent zaprezentował oficjalne grafiki przedstawiające najnowsze urządzenie: Xiaomi Civi. Wedle przecieków ma być następcą urządzeń z linii Mi CC. Możemy więc spodziewać się bardzo dobrej jakości zdjęć wykonanych tym telefonem, zwłaszcza zrobionych z pomocą przedniego aparatu.

Telefon przyciąga uwagę swoim wyglądem. Duży ekran otoczony jest bardzo wąskimi ramkami. Dodatkowo wyświetlacz zachodzi na boki smartfona. W górnej części znalazło się miejsce na małe wycięcie, w którym umieszczona została przednia kamera. Z tyłu znajdziemy natomiast wyspę z trzema aparatami, spośród których wyróżnia się obiektyw główny, dla którego wygospodarowano najwięcej miejsca.

Zobacz również:

Fot. Xiaomi

O ile producent zaprezentował jedynie kilka grafik promocyjnych, to do większej liczby zdjęć udało się dotrzeć leaksterom, którzy opublikowali je na Twitterze. Kilka z nich możecie zobaczyć poniżej:

W chwili obecnej nie dysponujemy wieloma informacjami dotyczącymi specyfikacji technicznej Xiaomi Civi. Z grafik możemy wywnioskować, że urządzenie posiada pojedynczy głośnik, port USB Typu C oraz wysuwaną tackę na kartę nanoSIM w dolnej krawędzi. Po prawej stronie umieszczono natomiast przyciski blokady ekranu i regulacji głośności. Producent przekazał do tej pory jedynie kilka szczegółów. Wiemy więc, że telefon jest niezwykle lekki: waży zaledwie 166 gram. Jest on także bardzo płaski. Mierzy jedynie 6,98 mm grubości. Jest więc niewiele grubszy od Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Civi ma zostać zaprezentowany w Chinach 27 września o godzinie 14 lokalnego czasu chińskiego. Producent nie podał jeszcze ceny urządzenia, natomiast nieoficjalnie mówi się, że kosztować będzie około 350 dolarów.

Zobacz także: Xiaomi przeprasza użytkowników. Wszystko przez wadliwe MIUI.