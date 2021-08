Oto aparat Samsunga Galaxy A53!

Pojawiają się pierwsze informacje dotyczące przyszłorocznego średniaka Samsunga.

Popularność Samsunga Galaxy A52, czyli tegorocznego średniaka koreańskiego producenta jest ogromna. Smartfony cieszą się bardzo dobrą opinią wśród klientów. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że już po kilku tygodniach urządzeń zaczęło brakować w sklepach w wielu krajach.

Samsung zdecydował więc, że zamiast produkować więcej telefonów, zdecyduje się na wypuszczenie jego odświeżonej wersji: Galaxy A52s, z nieco mocniejszym procesorem. Spodziewamy się, że także to urządzenie będzie rozchwytywane przez fanów.

Jednak koreański producent już zaczyna myśleć o jego następcy, czyli modelu Galaxy A53. Zakładamy, że jego premiera będzie miała miejsce w pierwszych miesiącach 2022 roku, podobnie jak w przypadku jego poprzedników. Na chwilę obecną nie dysponujemy jeszcze wieloma informacjami o urządzeniu, ale portal GalaxyClub.nl dotarł do pierwszych szczegółów.

Jeżeli wierzyć doniesieniom dziennikarzy, Samsung zdecydował na umieszczenie w przyszłym modelu aparatu o rozdzielczości 64 MP. Będzie to więc dokładnie taka sama jednostka, jaką Koreańczycy umieścili w dostępnym obecnie Galaxy A52 oraz Galaxy A52s. Nie możemy mówić o dużym zaskoczeniu, jednak Samsung przyzwyczaił nas już do tego, że każdy kolejny model z tej serii przynosił nam usprawnienia w tej kwestii. Galaxy A50 z 2019 roku posiada 25 MP aparat, A51 podniosło tą wartość do 48 MP, a model A52 i A52s to wspomniane 64 MP. Możemy więc zakładać, że przy braku ulepszonego aparatu Samsung zdecyduje się na poprawę innych parametrów telefonu, a z ulepszeniem poczeka na wprowadzenie kamery 108 MP przy jednoczesnym uniknięciu podniesienia ceny smartfona.

Do premiery Samsunga Galaxy A53 pozostało nam jeszcze co najmniej kilka miesięcy, jednak możemy przypuszczać, że w ciągu kilku najbliższych tygodni będziemy otrzymywać więcej mniej lub bardziej oficjalnych informacji dotyczących tego urządzenia.

Źródło: GalaxyClub.nl