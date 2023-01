Oto cała rodzina Galaxy S23! Samsung nie ma już żadnych tajemnic a premiera dopiero przed nami

Każdy nowy dzień zbliżający nas do premiery flagowców Samsunga daje nam także nowe przecieki na temat nadchodzących smartfonów. tym razem zobaczyliśmy całą rodzinę Galaxy S23 w całej okazałości.

Od kilku miesięcy niecierpliwie czekamy na serię Galaxy S23 od Samsunga. Jednakże, jak już doświadczenie zdążyło nas nauczyć, w obecnych czasach każdemu producentowi trudno utrzymać cokolwiek w tajemnicy przed premierą. Dowiedzieliśmy się już, jakich cen nowych flagowców możemy się spodziewać, sam Samsung zapowiedział też konkurs, w którym będziemy mogli wygrać jednego z Galaxy S23 za darmo.

Fot. Twitter.com / Evan Blass

Jednak teraz, dzięki przeciekom zaprezentowanym na Twitterze przez Evana Blass'a, zdobyliśmy także oficjalne zdjęcia całej rodziny S23, wraz z kilkoma kolorami nadchodzących flagowców. Koreański gigant ewidentnie jest bardzo dumny z nowych kolorów, szczególnie ze zgniłozielonego odcieniu dostępnego w Galaxy S23 Ultra, który wydaje się być głównym odcieniem obecnym w materiałach promocyjnych tego modelu.

Zobacz również:

Fot. Twitter.com / Evan Blass Fot. Twitter.com / Evan Blass

Jak widać, Samsung zrealizował zapowiadaną od dawna unifikację całej serii. Dzięki bardzo podobnym modułom aparatów tylnych, cała linia jest do siebie bardzo podobna - to zdecydowana odpowiedź na problemy z Galaxy S22, gdzie wersja Ultra wyglądała jak zupełnie inny telefon. Oczywiście S23 Ultra też trochę różni się od S23 i S23 Plus - ma płaską górną i dolną krawędź, zaokrąglony tył oraz zaokrąglony wyświetlacz. Ma też więcej aparatów z tyłu

Wiemy już, że nadchodzące Samsungi zostaną zaprezentowane podczas Galaxy Unpacked, które odbędzie się 1 lutego. W tym artykule radzimy, w jaki sposób oglądać tę konferencję. Spodziewamy się, że seria S23 może nie być jedyną, którą zobaczymy w czasie tego wydarzenia - czekamy też z niecierpliwością na średniaki Samsunga, szczególnie Galaxy A54 5G.