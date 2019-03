Oto, co Apple powinno poprawić w swoim kliencie email

Możemy próbować, ale w dzisiejszym świecie nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez poczty elektronicznej.

Kiedy użytkownicy wypowiadają się na temat rzeczy, jakie chcieliby, aby Apple wprowadziło na rynek często koncentrują się na zupełnie nowych funkcjach zapominając o ulepszaniu już istniejących. Wszyscy są ciekawi nowych funkcji, ale nie możemy ignorować podstawowych aplikacji, z których korzystamy na codzień. Jedną z takich aplikacji jest Mail zaimplementowany w systemie macOS i iOS.

Poczta elektroniczna w dobie dzisiejszych komunikatorów cyfrowych takich jak Messenger, WhatsApp lub Viber nie ma już takiego znaczenia jak kilka lat temu, ale nadal jest przez nas używana. Nasza skrzyna e-mail umożliwia nam rejestrację w wielu portalach internetowych, gromadzenie zamówień oraz różnego rodzaju potwierdzeń oraz oczywiście otrzymywania wiadomości SPAM, których nie cierpimy.

Inteligentna skrzynka pocztowa

Chcielibyśmy, aplikacja Mail pomogła nam lepiej sortować nasze wiadomości e-mail za pomocą nauczania maszynowego. Umożliwiłoby to na zgromadzenie ważnych wiadomości np. służbowych oraz od zaufanych kontaktów i oddzielenie SPAM'u. Obecnie otwierając aplikację Mail otrzymujemy wszystkie wiadomości, których jest mnóstwo. Ciężko jest przejrzeć każdą wiadomość, a przede wszystkich znaleźć ważne wiadomości w stercie reklam, przez co tracimy dużo czasu.

Gmail potrafi już sortować tego typu wiadomości w osobne skrzynki odbiorcze. Chcielibyśmy zobaczyć coś podobnego w aplikacji Mail. Aplikacja mogłaby sortować wiadomości reklamowe oraz wiedzieć, na które adresy mailowe wysyłamy wiadomości i przesuwać je na górę listy. Obecnie wiadomości wiadomości z danej skrzynki pocztowej znajdują się w jednym folderze. Dodatkowo przy otrzymaniu kolejnej wiadomości SPAM aplikacja wydaje powiadomienie o nadejściu nowej wiadomości.

System kontaktów VIP w Mail to dobry początek do przebudowania poczty tak, aby stała się dużo bardziej inteligenta i zamiast ręcznego dodawania adresów na listę VIP sama proponowała kontakty, które powinny się na niej znaleźć.

Coraz więcej wiadomości

Gmail od dawna ma również możliwość tworzenia filtrów, pozwalając na tworzenie pod adresów takich jak "dan+amazon@example.com" dla Twojego konta Amazon. Jest to świetna funkcja, gdy odkryjesz, że wspomniana usługa udostępniła twoje adresy e-mail z wielu innym stronom. Zamiast zmieniać swój adres e-mail lub modyfikować filtry, możesz po prostu usunąć ten konkretny filtr.

Dlatego chcielibyśmy zobaczyć system do generowania adresów e-mail specyficznych dla danej usługi, w taki sam sposób, w jaki systemy operacyjne Apple mogą teraz generować losowe hasło. Na przykład, byłoby wspaniale, gdyby przy zapisywaniu się na kolejny milionowy serwis internetowy, urządzenie po prostu automatycznie wypełniło "mocny email" jak "dan+xy23@example.com". Informacje te mogłyby być przechowywane w pęku kluczy wraz z innymi automatycznie wypełnionymi hasłami; w ten sposób zawsze moglibyśmy wiedzieć, kto sprzedał adres e-mail do innego serwisu, i usunąć go w razie potrzeby.

Podobnie jak w przypadku haseł, może to być również pomocne zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa. Emaile, to przecież tylko kolejny kawałek prywatnych danych, które oddajemy niezliczonej ilości witryn i usług, a które zawsze kończą się wyciekiem, gdy bezpieczeństwo jest naruszane.

Lepsze zarządzanie wiadomościami

Skrzynki pocztowe zapewniają wiele dodatkowych funkcji i opcji takich jak np. wykorzystywanie flag, możliwość chwilowego wyciszenia poczty lub automatyczne archiwizowanie, co dodaje złożoności dla aplikacji. W tym momencie ciekawym rozwiązanie byłoby wykorzystanie 3D Touch w aplikacji Mail na iOS. Obecnie funkcja ta używana jest do podglądu wiadomości. Zamiast tego ciekawsze byłoby wprowadzenie menu kontekstowego, który pozwalałby szybciej i wygodniej zarządzać wiadomościami.