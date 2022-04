Oto druga młodość marki Shokz! Poznajcie model OpenRun Pro

Shokz (dawniej AfterShokz) to wiodąca marka słuchawek sportowych z przewodnictwem kostnym, która oficjalnie zaczęła swoją drugą młodość na rynku polskim. Co znajdziemy w ofercie firmy?

Spis treści

Fot. Shokz

Druga młodość marki Shokz

Słuchawki sportowe z przewodnictwem kostnym są jedynymi słuchawkami zatwierdzonymi do użytku we wszystkich zawodach drogowych w wielu państwach europejskich. W przeciwieństwie do tradycyjnych słuchawek nausznych, technologia przewodnictwa kostnego generuje mini-wibracje, które przechodzą przez kości policzkowe użytkownika z przetworników umieszczonych przed uszami.

Wibracje docierają bezpośrednio do uszu wewnętrznych i omijają bębenki uszne. Hałas z otoczenia, taki jak ruch uliczny, piesi, rowerzyści i biegacze, jest słyszalny jak zwykle, jednocześnie pozwalając użytkownikowi cieszyć się muzyką i wygodnie prowadzić rozmowy podczas uprawiania sportu lub jazdy samochodem.

Zobacz również:

Fot. Shokz

Jednym z najlepszych przedstawicieli tego typu urządzeń są słuchawki sportowe OpenRun Pro, które jako jedyne zostały oficjalnie uznane przez England Athletics. Urządzenie jest dostępne na polskim rynku od końca marca, a jego wprowadzenie wiąże się z wielką zmianą dotyczącą producenta - 29 grudnia 2021 roku nazwa marki została oficjalnie zmieniona na Shokz (dawniej AfterShokz), natomiast domena internetowa w Polsce została zmieniona 31 marca z www.aftershokz.pl na www.shokz.pl.

Co było powodem takiej zmiany? Dla marki krótsza nazwa jest bardziej wyrazista i przystępniejsza. Pojedyncze, krótsze słowo jest zdecydowanie łatwiejsze do zapamiętania i przekazywania - firma wierzy, że ta zmiana pomoże dotrzeć marce do większej liczby entuzjastów sportu, którzy docenią technologię przewodnictwa kostnego i konstrukcję odsłaniającą uszy.

Fot. Shokz

Shokz OpenRun Pro

Czym tak na prawdę są słuchawki OpenRun Pro? Mówiąc krótko, są to najbardziej wyrafinowane sportowe słuchawki z przewodnictwem kostnym, które na nowo definiują słuchanie z odsłoniętymi uszami. Model OpenRun Pro, zaprojektowany specjalnie do sportu, prezentuje ulepszoną technologię, w tym wzmocnione basy, 10-godzinną żywotność baterii i funkcję szybkiego ładowania.

Fot. Shokz

Znakomite brzmienie i bezpieczeństwo w jednym

Nowe flagowe słuchawki sportowe marki Shokz (dawniej AfterShokz) zapewniają najlepsze wrażenia słuchowe, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości firmy o bezpieczeństwo, a także świadomość sytuacyjną, komfort użytkowania i stabilne dopasowanie.

OpenRun Pro są wyposażone w najnowszą technologię przewodnictwa kostnego 9. generacji z dwoma dodatkowymi wzmacniaczami basów, a dzięki technologii TurboPitch™ generują najlepszą jakość dźwięku w słuchawkach z przewodnictwem kostnym.

Fot. Shokz

Ergonomia to ich drugie imię

OpenRun Pro pozostaną na swoim miejscu nawet podczas intensywnych treningów, wszystko za sprawą lekkiej, 29-gramowej ergonomicznej konstrukcji. Elastyczny tytanowy pałąk dopasowuje się do każdego kształtu i rozmiaru głowy, dzięki czemu zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Słuchawki nie wchodzą do przewodu słuchowego ani nie zakrywają uszu, dzięki czemu uszy są zawsze suche i chłodne, nawet podczas ćwiczeń w gorących i wilgotnych warunkach. Dodatkowo, klasa wodoodporności IP55 chroni te słuchawki przed potem, zachlapaniem i kroplami deszczu.

Co więcej, model ten wyposażony został w powiększony przycisk, co ułatwia odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki, regulację głośności, odbieranie połączeń lub aktywowanie asystentów głosowych, nawet podczas biegania lub ze spoconymi rękami. Dodatkowym atutem otwartej konstrukcji jest fakt, że z OpenRun Pro można korzystać nawet ze stoperami w uszach.

Fot. Shokz

Długa żywotność baterii

Jednym z ostatnich, lecz wciąż znaczących atutów OpenRun Pro, jest pojemność ich akumulatora - słuchawki oferują do 10 dni czuwania i 10-godzinną pracę na baterii. Jakby tego było mało, szybkie 5-minutowe ładowanie zapewnia 1,5 godziny użytkowania. Stabilne połączenie bezprzewodowe zapewnia Bluetooth V5.1, natomiast za prywatność muzyki i rozmów podczas ćwiczeń odpowiada technologia podwójnej redukcji szumów. Obecny w słuchawkach podwójny mikrofon ma za zadanie redukować szumy podczas rozmów, dzięki czemu rozmówca nas lepiej usłyszy.

Fot. Shokz

Cena i dostępność

Najnowsze słuchawki Shokz OpenRun Pro są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: czarne, białe, niebieskie i czerwone (obecnie na rynku polskim dostępne są jedynie wersje czarna oraz niebieska). Można je kupić większości popularnych sklepów z elektroniką oraz bezpośrednio na stronie producenta. Ich cena detaliczna wynosi 949 zł.