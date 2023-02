Oto główny powód, przez który Galaxy S23 może odnieść większy sukces niż Galaxy S23 Ultra

Podczas wczorajszego eventu Galaxy Unpacked pokazane zostały nowe modele smartfonów od koreańskiego giganta technologicznego. Seria Galaxy S została wzbogacona o tegoroczne warianty, wśród których znalazły się trzy urządzenia:

Smartfony nie oferują wielu rewolucyjnych zmian względem swoich poprzedników, ale jest kilka istotnych modyfikacji, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim tańsze modele zyskały odświeżony wygląd, a obiektywy znajdujące się na ich pleckach zostały wtopione w obudowę smartfonów. Urządzenia otrzymały także nowe procesory (Snapdragon 8 Gen 2) oraz pojemniejsze baterie.

Największa część wczorajszego pokazu została poświęcona modelowi Ultra, który otrzymał najwięcej nowych funkcji. Wydaje mi się jednak, że to podstawowy wariant smartfona może pozytywnie zaskoczyć producenta i sprzedać się równie dobrze jak jego większy brat. Powód? Na rynku jest coraz mniej niedużych flagowców, które oferują topowe podzespoły, a jednocześnie nie przerażają ogromną przekątną ekranu.

Na froncie modelu Galaxy S23 znajdziemy wyświetlacz o wielkości 6.1-cala. Jest on więc wyraźnie mniejszy niż S23 Plus (6.6-cala) oraz S23 Ultra (6.8-cala). Warto również spojrzeć na flagowce konkurencji, które w ostatnim czasie zadebiutowały na rynku. Weźmy pod uwagę bazowe warianty smartfonów, czyli urządzenia z najmniejszą możliwą przekątną ekranu w linii:

Łatwo zauważyć, że producenci coraz mocniej odchodzą od kompaktowych flagowców i decydują się raczej na wyraźnie większe konstrukcje. Samsung najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę i wypuszczając Galaxy S23 w rozmiarze 6.1-cala planuje trafić do klientów poszukujących właśnie takich rozwiązań. W tym miejscu warto również zauważyć, że ASUS także produkuje świetne kompaktowe telefony, a zeszłoroczny model Zenfone 9 (5.92-cala) został przez mojego redakcyjnego kolegę podsumowany w taki sposób:

Pod koniec każdej recenzji, nawet jeśli oceniany telefon ma zostać u mnie jeszcze chwilę dłużej, moja karta SIM zawsze wraca do mojego własnego Google Pixela 4. Żaden dotychczasowy smartfon nie sprawił, że miałem ochotę jeszcze trochę go poużywać - aż do teraz. Zenfone 9 jest, według mnie, najlepszym smartfonem dostępnym aktualnie na rynku.