Oto iPhone 12 - 5G, szybszy procesor i lepszy aparat [Relacja z premiery]

Po wielu miesiącach plotek poznaliśmy najnowszą rodzinę smartfonów od Apple. Oto iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Jesteś ciekawy, jakie nowości przygotowało Apple?

Spis treści

W tym roku premiera iPhone'a 12 odbyła się miesiąc później niż zazwyczaj. Sprawdź, czy warto było czekać na nowe smartfony od Apple.

Plakat reklamowy Hi, Speed

Po raz kolejny wydarzenie Apple Special Event nagrywane jest w nowej siedzibie Apple Park w Cupertino.

Tim Cook rozpoczyna wydarzenie od przypomnienia zeszłomiesięcznych premierem - Apple Watch Series 6, Apple Watch SE oraz iPad Air.

CEO Apple podkreśla, że firma kładzie nacisk na rozwój ekosystemu, łatwość użycia oraz bezpieczeństwo.

HomePod Mini

Na samym początku zobaczyliśmy HomePod Mini. Nie będziemy się jednak zajmować inteligentnym głośnikiem z wbudowanym Asystentem głosowym mini, ponieważ urządzenie to nie będzie dostępny w naszym kraju. Jako ciekawostkę dodam tylko, że HomePod Mini posiad procesor Apple S5, który znamy już z zegarka Apple Watch Series 5. Cena detaliczna to 99 dolarów. Przedsprzedaż 6 listopada. Wysyłka do klientów 16 listopada.

Wraz z HomePod Mini pojawia się funkcja Intercom, która pozwala na przekazywanie wiadomości głosowych pomiędzy innymi głośnikami HomePod oraz urządzeniami Apple takimi, jak Apple Watch, iPhone czy CarPlay.

iPhone 12

Sieć 5G po raz pierwszy pojawia się w smartfonach od Apple. Tim Cook podkreśla, że to niezwykle istotna funkcja. Czy to oznacza, że poza tym nie otrzymamy zbyt wielu nowości?

Na prezentacji iPhone 12 pojawił się CEO sieci komórkowej Verizon - jednego z największych operatorów w Stanach Zjednoczonych. Pochwalił się on uruchomieniem globalnej sieci 5G Ultra Wideband na terenie USA.

Modem 5G znajdzie się w każdym modelu na 2020 rok.

Oto iPhone 12.

Nowy smartfon od Apple czerpie wzorce z iPhone'a 4. Telefon posiada płaskie ramki oraz płaski ekran z przodu. iPhone 12 ma ekran o przekątnej 6,1 cala. Zredukowano za to ramki okalające ramki. iPhone 12 jest 11% lżejszy, 15% mniejszy i 16% lżejszy od zeszłorocznego iPhone 11.

Nowy model posiada ekran Super Retina XDR. To ten sam panel, co w iPhone 11 Pro. Ekran ma 2x więcej pixeli, niż w iPhone 11. Pojawiło się wsparcie dla Dolby Vision i większa jasność maksymalna.

iPhone 12 został wykonany ze szkła Corning o nazwie Ceramic Shield. iPhone 12 ma być 4x bardziej wytrzymały na przypadkowe upadki i uszkodzenia mechaniczne. To największy skok wytrzymałości w historii.

Nowy iPhone 12 z 5G posiada Smart Data Mode, który pozwala na przełączenie się na sieci LTE w momencie, kiedy nie potrzebna jest przepustowość 5G. Rozwiązanie to pozwala na oszczędzanie baterii.

Sercem urządzenia jest procesor Apple A14 Bionic. To pierwszy smartfonowy procesor wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym, co wpływa na zmniejszenie zużycia baterii oraz zwiększenie wydajności. W środku znajdziemy sześć rdzeni, kartę graficzną składającą się z czterech rdzeni oraz jednostki odpowiedzialnie za przetwarzanie neuronowe i uczenie maszynowe (Neural Engine).

Zmian doczekał się także aparat. To nadal dwie matryce o rozdzielczości 12 Mp. Zmieniła się przysłona. Wynosi ona teraz f/1,6. Tryb nocny w iPhone 12 działa teraz z wszystkimi obiektywami oraz wraz z wbudowaną lampą błyskową.

W kwestii video pojawił się time lapse połączony z trybem nocnym.

Gratisem do iPhone 12 jest nowa ładowarka bezprzewodowa oraz magnesy w pleckach, do których przypniemy akcesoria. Całość nazywa się MagSafe. Rozwiązanie to znamy ze starych modeli MacBooków.

Dzięki MagSafe iPhone 12 sam będzie pozycjonował się na ładowarce. Bezprzewodowo smartfon naładuje się z mocą 15 W. To dwukrotnie szybciej, niż w iPhone 11.

Apple podkreśla, że iPhone 12 jest wykonany z biodegradowalnych materiałów. Niestety, ale iPhone 12 zostanie dostarczony jedynie z kablem do ładowania. Zabraknie ładowarek oraz słuchawek. Pudełko zostało odchudzone, a wszystko w imię mniejszego zanieczyszczenia środowiska.

W zestawie znajdziemy przewód Lightning do USB Typu C.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini jest mniejszy od iPhone 8, a posiada ekran o przekątnej 5,4 cala. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy wszystkie elementy znane z większego modelu 12.

iPhone 12 mini kosztuje co najmniej 699 dolarów. Większy model z ekranem 6,1 cala wyceniono na 799 dolarów.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro wygląda podobnie do iPhone 12, ale wykonano go ze stali nierdzewnej.

Nowy model z dopiskiem Pro posiada wodoodporność do 6 metrów. Nie zabrakło certyfikatu IP68.

Następca iPhone 11 Pro posiada jeszcze lepszy ekran o przekątnej 6,1 cala. Pro Max posiada matrycę o przekątnej 6,7 cala.

iPhone 12 Pro posiada Deep Fusion w każdym z aparatów łącznie z przednim True Depth. Zmieniono wszystkie obiektywy, ale nadal mają one 12 MP rozdzielczości. Pojawił się także 4 krotny zoom optyczny.

Teleobiektyw posiada teraz 2,5 krotne przybliżenie (2x w iPhone 11 Pro). Nowy sensor jest niemalże dwukrotnie większy. iPhone 12 Pro Max posiada fizyczną stabilizację obrazu.

Modele z Pro w nazwie posiadają możliwość wykonywania zdjęć w formacie RAW.

Po raz pierwszy pojawia się możliwość nagrywania wideo w 10 bitowym HDR. Smartfony iPhone 12 Pro oraz Pro Max kompatybilne są z Dolby Vision HDR.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami iPhone 12 Pro posiada LiDAR. Sensor ten służy do dokładnego skanowania otoczenia znajdującego się w zasięgu wzroku smartfona. Rozwiązanie to wspomaga także autofocus aparatu w słabych warunkach oświetleniowych.

Cena iPhone 12 Pro zaczyna się od 999 dolarów. Bazowo otrzymamy 128 GB. iPhone 12 Pro Max kosztuje 1099 dolarów.

Przedsprzedaż zaczyna się 16 października. iPhone 12 Mini oraz iPhone 12 Pro Max w przedsprzedaży od 6 listopada 2020 roku.

Co ciekawe w ofercie pozostaje iPhone Xr za 499 dolarów oraz iPhone 11 za 599 dolarów.

To już wszystko na dziś. Jeżeli jesteś zainteresowany iPhone'm 12 możesz go zamówić jeszcze dziś. Niebawem pojawią się także polskie ceny wszystkich konfiguracji. Pełna specyfikacja techniczna pojawi się wkrótce na stronach Apple.

Zastanawiasz się, jak bardzo iPhone 12 różni się od przecieków na jego temat? Sprawdzisz to zerkając na nasz artykuł zbiorczy z wszystkimi przedpremierowymi informacjami o iPhone 12.