Oto iPhone 14 Plus! To wielki iPhone, ale czy też wielka zmiana?

Apple w końcu zaprezentowało swój najnowszy iPhone - iPhone 14 Plus! Po raz pierwszy podstawowa wersja iPhone'a będzie dostępna także w wersji z naprawdę dużym ekranem. Oto jak będzie wyglądał największy zwykły iPhone 14.

Spis treści

Po dwóch latach prób z wersją mini swojego iPhone'a, w tym roku Apple zrezygnowało z tego pomysłu. Mimo wielu fanów małych telefonów okazało się, że sprzedaż tego wariantu nie była najlepsza. Ze względu na to w tym roku firma przygotowała coś nowego i poszła w zupełnie przeciwnym kierunku. Mały iPhone został zastąpiony przez ogromną wersję, która w końcu zaspokoi potrzeby osób oczekujących dużego ekranu, ale nie chcących płacić więcej za funkcjonalność wersji Pro. Tak właśnie narodził się iPhone 14 Plus.

Konferencja Far Out już za nami, a wraz z nią prezentacja najnowszych modeli iPhone'ów (i nie tylko). Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o iPhonie 14 Plus:

iPhone 14 Plus - wygląd

Z zewnątrz iPhone 14 Plus nie różni się specjalnie od swoich poprzedników. Jednak zauważalnym wyróżnikiem jest jego rozmiar - jest to bardzo duży telefon o ekranie 6,7". Bryła telefonu nadal charakteryzuje się ostrymi kątami i płaskim tyłem, przodem oraz ramkami.

Zobacz również:

W tym roku iPhone 14 Plus dostępny będzie w 5 kolorach: czerwonym, księżycowa poświata, północ, fioletowym i niebieskim.

Z tyłu telefonu zobaczymy 2 aparaty ułożone na skos. Z kolei z przodu, podobnie jak u poprzedników, przywita na notch o rozmiarach takich samych jak w iPhonie 13.

iPhone 14 Plus - specyfikacja

Aparat

Aparat w iPhonie 14 Plus zostanie wyposażony w nową matrycę w głownym aparacie, która jest większa, dzięki czemu jest w stanie zbierać więcej światła. Obiektyw ma też szerszą przesłonę, dzięki czemu jest w stanie jeszcze lepiej robić zdjęcia w gorszym świetle.

Co więcej, Apple dodało też Photonic Engine, dzięki któremu kolory na zdjęciach będą o wiele bardziej żywe, a wszystkie aparaty świetnie spiszą się w każdych warunkach - nawet najbardziej zaciemnionych miejscach.

Ekran

iPhone 14 Plus zostanie wyposażony w duży ekran o przekątnej 6,7". Dzięki temu oglądanie na nim filmów czy zdjęć, a nawet o wiele lepsze czytanie tekstu.

Podzespoły

iPhone 14 Plus będzie miał nowy system chłodzenia, dzięki któremu jego procesor będzie mógł jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał.

A15 w iPhonie 14 Plus będzie wyposażony w lepszy układ graficzny, który będzie o 18% szybszy od tego samego modelu procesora w iPhonie 13.

Co ciekawe, nowy iPhone 14 Plus nie ma miejsca na kartę SIM - obsługuje tylko eSIM.

Dużą zmianą będzie także moduł komunikacji satelitarnej, który został wprowadzony do iPhone'a 14 Plus. Oczywiście takie połączenie będzie możliwe tylko w przypadku połączeń alarmowych - jednak umożliwi wykonanie połaczenia SOS nawet bez dostępu do sieci komórkowej. Takie wysyłanie będzie możłiwe za darmo przez pierwsze dwa lata dla iPhone'a 14.

W telefonie dostępny jest także czujnik wykrywania kolizji, dostępny też w Apple Watchu.

Pamięć

iPhone 14 Plus będzie dostępny z 6 GB pamięci RAM. Będzie można go kupić w trzech wariantach pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

iPhone 14 Plus - cena

iPhone 14 Max będzie drugim najtańszym telefonem w 14. generacji iPhone'ów - zaraz za podstawową czternastką. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za 5899 zł. Za miejsce na dane powiększone do 256 GB trzeba będzie zapłacić 6599 zł, a najwyższy wariant 512 GB kosztuje już 7899 zł.

iPhone 14 Plus - premiera

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Plus nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na 7 października. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy.