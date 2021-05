Oto inteligentny odkurzacz zapewniający oszczędność

Wygodny w użytkowaniu, składany odkurzacz Redkey F10 z zaawansowanym systemem wykrywania kurzu będzie przełomem w Twoim mieszkaniu.

Na rynku pojawił się łatwy w obsłudze ręczny odkurzacz Redkey F10. Posiada on przełomowy, inteligentny system wykrywania kurzu. Urządzenie ma czujnik przesyłający dane wykrywania kurzu do procesora, który określa wielkość pyłu automatycznie dostosowując moc ssania. Poziomów mocy ssania jest aż pięć, a tryb automatyczny skutecznie dopasowuje je do sprzątanego obszaru. Inteligentny system czujników kurzu wydłuża żywotność odkurzacza o 50% oraz zarządza jego parametrami tak, aby zoptymalizować pracę podzespołów. Dzięki temu urządzenie jest wygodne w użyciu, wydajne i energetycznie oszczędne.

Redkey F10 to przełom w sprzątaniu. Dzięki możliwości składania i wygodnej konstrukcji, użytkownik nie musi schylać się nawet w momencie sprzątania pod kanapą czy fotelami. Do tego jest lekki i niezwykle poręczny. Znakomity silnik o mocy 400W, z super zasysaniem 23000 PA i dużą mocą czyszczenia, bezproblemowo poradzi sobie ze wszystkimi szczelinami w podłodze czy kurzem w rogach. Redkey F10 wykorzystuje również trójwarstwowy filtr przeciwpyłowy, udrożniający kanały wentylacyjne, co poprawia wydajność zbierania kurzu, zapobiega wtórnym zanieczyszczeniom w wylocie powietrza oraz jest antyalergiczny. Dzięki temu może on odfiltrować duże cząsteczki kurzu i włosów.

Podsumowując ręczny, składany, bezprzewodowy odkurzacz Redkey F10 ma dobrą wydajność, świetny design i jest innowacyjny. Jeśli chcecie zaoszczędzić czas i nie męczyć się podczas sprzątania, jest to idealny wybór, zwłaszcza, gdy w domu przebywają alergicy.

Dowiedz się więcej na:

Źródło: materiały prasowe