Oto jak Apple chce wycofać z użycia zwykłe hasła

Tradycyjne hasła, ale także uwierzytelnianie dwupoziomowe, mają swoje słabe strony. W oparciu o WebAuthn i iCloud, Apple już pracuje nad następcą obecnych systemów zabezpieczających.

W rzeczywistości użytkownicy mają już do dyspozycji cztery różne metody zarządzania hasłami:

samodzielne wymyślanie hasła

menedżer haseł

uwierzytelnianie wielopoziomowe

zlecenie logowania

Nie zaleca się samodzielnego wymyślania haseł, a tym bardziej używania ich więcej niż raz. Ze względu na powtarzające się wycieki haseł i phishing, tradycyjne hasła okazały się zbyt słabe. W zasadzie dotyczy to jednak wszystkich sposobów generowania haseł, nawet jeśli organizujesz je za pomocą menedżera, który automatycznie tworzy długie i bezpieczne ciągi znaków.

Kolejny sposób to uwierzytelnianie wielopoziomowe, które zamiast wprowadzania stałych danych uwierzytelniających, takich jak nazwa użytkownika i hasło, wymaga oddzielnych kodów weryfikacyjnych dla każdego logowania. Tak więc macOS Monterey po raz pierwszy otrzymuje również nowy system uwierzytelniania dla dodatkowego bezpieczeństwa logowania.

Ostatnim sposobem jest zlecenie logowania do systemu (np. poprzez Zaloguj się, używając konta Apple), zwane również Federated Identity. Jednak Apple pracuje już nad zupełnie nową koncepcją, która w ciągu najbliższych kilku lat może całkowicie zastąpić tradycyjne hasła.

Nowa metoda Apple

Klucze bezpieczeństwa zamiast danych logowania

Nawet w przypadku najnowszych rozwiązań, dane muszą być współdzielone pomiędzy użytkownikiem a usługą. Zamiast wciąż podatnych na ataki danych logowania, można to jednak obejść, używając kluczy bezpieczeństwa do logowania - zamiast danych logowania, które muszą być przechowywane zarówno przez użytkownika, jak i usługę, użytkownik otrzymuje klucz prywatny. Urządzenie Apple generuje klucz publiczny i prywatny, a serwis dostaje tylko klucz publiczny, który jest bezwartościowy dla hakerów. Jednak tylko przy użyciu klucza prywatnego możliwe jest zalogowanie się (tzw. private key challenge).

Tylko osoba posiadająca klucz prywatny może złożyć podpis

Apple nie korzysta z własnego projektu, ale z branżowego standardu WebAuthn. Nie jest to nowość i jest już obsługiwana w Safari od iOS 14.5, może być również używana w Big Sur. Jednym ze sposobów, aby już teraz korzystać z tego standardu, są rozwiązania sprzętowe, takie jak Yubi-key, który jest podłączany przez USB lub Lightning i dzięki temu również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa firm. Ale to, co jest nowe, to wsparcie dla tych plików kluczy poprzez iCloud keychain, który jest nadal w fazie beta.

Apple wprowadza do tego celu nowy typ Passkey, lecz nie jest wymagany osobny sprzęt. Dane są przesyłane za pośrednictwem iCloud i powinny - automatycznie synchronizowane - być dostępne na wszystkich urządzeniach, a także powinny być tworzone ich kopie zapasowe. Zaletą jest również łatwość obsługi, bowiem logowanie jest możliwe dzięki kluczowym danym za pomocą kliknięcia lub stuknięcia. Funkcja jest dostępna po raz pierwszy w iOS 15 i macOS Monterey, ale nie jest jeszcze przeznaczona dla systemów produkcyjnych. Trzeba więc najpierw aktywować ją do celów testowych.