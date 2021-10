Oto, jak ostatecznie może wyglądać seria Galaxy S22

Samsung skończył już z premierami flagowych telefonów, które miał zaplanowane na 2021 rok. Fani oczekują teraz na serię Galaxy S22, która ma pojawić się w przyszłym roku. Czy nowe urządzenia będą godne miejsca na liście najlepszych telefonów tej firmy?

Czas pokaże, czy najnowsze flagowce Samsunga zasłużą sobie na miano godnych następców serii Galaxy S21. Na razie nie brakuje jednak plotek i przecieków na temat tego, czego możemy się spodziewać po tych urządzeniach - właśnie pojawiły się nowe schematy, które dają nam wyobrażenie o tym, jak dokładnie może wyglądać seria Galaxy S22.

Samsung ma wypuścić na rynek trzy modele z serii Galaxy S22. Ta informacje z pewnością nie jest dla nikogo zaskoczeniem, gdyż firma ta robi tak już od kilku lat. Co jednak ciekawe, wspomniane schematy powtarzają wcześniejszą plotkę, która sugeruje, że Samsung może zmienić nazwę modelu "+" w przyszłym roku. Tak więc, zamiast Galaxy S22+ może pojawić się urządzenie o nazwie Galaxy S22 Pro. Nazwa ta ostatecznie nie ma jednak większego znaczenia - to wciąż będzie ten sam model, plasujący się pomiędzy standardowym Galaxy S22, a Galaxy S22 Ultra.

Schematy podkreślają dokładne wymiary wszystkich trzech modeli. Dają wyobrażenie o tym, jak wysokie, szerokie i grube nowe będą nowe flagowce. Potwierdza się, że Galaxy S22 Ultra będzie miał pudełkowaty design, znany serii Galaxy Note. Wszystko wskazuje więc na to, że Samsung rzeczywiście planuje zastąpić te serię najlepszym modelem z serii Galaxy S. Możemy również zobaczyć zarys przeprojektowanej obudowy aparatu - będzie ona zupełnie inna niż w pozostałych dwóch modelach. Gniazdo dla rysika S Pen może znaleźć się na lewym boku, odwrotnie do tego, co znamy z Galaxy Note 20.

W obecnej sytuacji, Samsung ma zaprezentować serię Galaxy S22 w lutym przyszłego roku. Do tego momentu będziemy na bieżąco informować na temat wszelkich nowy wiadomości, dotyczących tej serii. Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie odwiedź nasz artykuł aktualizowany.