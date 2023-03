Oto lista modeli Galaxy, które nie otrzymają kolejnej dużej aktualizacji systemu!

Jeszcze w tym roku Samsung zaprezentuje nową wersję autorskiej nakładki na swoje urządzenia mobilne.

Samsung jest jednym z niewielu producentów, którego nowe smartfony otrzymują cztery duże aktualizacje do nowych wersji systemu Android. Dotyczy to nie tylko topowych flagowców, ale również tańszych modeli, takich jak Galaxy A54 5G czy Galaxy A34 5G. Wraz z każdą aktualizacją oprogramowania użytkownicy mogą liczyć również na kolejną odsłonę nakładki One UI.

W tym roku wieloletnie wsparcie aktualizacjami zakończy się dla kilku popularnych modeli. Dotyczy to zarówno świetnych flagowców sprzed lat, jak i niezwykle popularnych średniaków, które do dzisiaj pozostają jednymi z najlepszych urządzeń Samsunga. Poniżej znajdziecie listę smartfonów, na które nie trafi nakładka One UI 6.0.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Warto również zauważyć, że żadne z tych urządzeń nie zostanie zaktualizowane do Androida 14. Niestety na tej liście znajdują się modele, które do dzisiaj pozostają naprawdę godnymi polecenia urządzeniami. Jednym z takich smartfonów jest Galaxy S20 FE oraz pozostałe urządzenia z tej samej serii. Szkoda, że nie załapały się one na 4-letnie wsparcie aktualizacjami, które Samsung ogłosił w 2022 roku. Android 13 oraz One UI 5 będą ostatnimi wersjami systemu, które pojawią się na wymienionych wcześniej modelach.

