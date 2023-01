Oto lista modeli Galaxy, które otrzymają nową aktualizację systemu!

Kolejna wersja oprogramowania powinna być dostępna w lutym.

W trzecim kwartale zeszłego roku Samsung zaprezentował nową aktualizacje do swojej autorskiej nakładki, czyli One UI 5.0. Oprogramowanie zostało oparte na Androidzie 13, a więc pobrać go mogły urządzenia, które są nadal wspierane dużymi aktualizacjami systemu. Już 1 lutego, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, koreański producent pokaże nowy patch do systemu, czyli One UI 5.1. Poniżej znajdziecie listę smartfonów, które najprawdopodobniej otrzymają dostęp do aktualizacji:

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

One UI 5.1 nie będzie jedyną nowością jaką Samsung zapowie podczas Galaxy Unpacked. Najważniejszym momentem całego eventu ma być prezentacja flagowców z serii Galaxy S23. Urządzenia będą najmocniejszymi smartfonami Samsunga i z całą pewnością powalczą o tytuł najmocniejszych flagowców tego roku.

