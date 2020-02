Oto maska ochronna, która ochroni Cię przed koronawirusem, a jednocześnie pozwoli odblokować iPhone'a z Face ID

Chińscy posiadacze najnowszych iPhone'ów mieli nie lada problem. Na szczęście nowa maska pozwala korzystać z Face ID.

Koronawirus jest tematem pierwszego kwartału 2020 roku. Poza klasycznymi problemami, jakie wywołała epidemia chińscy obywatele borykają się także z mniej typowymi niedogodnościami.

Źródło: ubergizmo.com

WHO i inne organizacje zdrowotne sugerują, że noszenie masek na twarz jest jednym ze skutecznych sposobów ochrony przed zarażeniem koronawirusem. Niestety z tego typu maskami ogromny problem mają posiadacze iPhone'ów X, Xs oraz 11. Po założeniu maski, która zakrywa znaczą część twarzy system uwierzytelniania biometrycznego Face ID, który korzysta ze skanowania twarzy w 3D przestaje funkcjonować. Jedyną możliwością odblokowania urządzenia pozostaje wpisanie kodu PIN.

Face ID na co dzień sprawdza się świetnie i pozwala odblokować telefon w mgnieniu oka bez konieczności dotykania go. Niestety w przypadku noszenia maski lub chusty zakrywającej znaczną cześć twarzy jest to niemożliwe.

Na szczęście kreatywność ludzi nie zna granic. Danielle Baskin uruchomiła właśnie nowy projekt o nazwie Resting Risk Face. Zamysłem całej akcji jest zbudowanie maski ochronnej, która zminimalizuje możliwość zakażenia koronawirusem, a jednocześnie pozwoli na odblokowanie telefonu przy pomocy Face ID.

Resting Risk Face to nic innego, jak maska ochronna z filtrem ochronnym N95, która na zewnętrznej powierzchni posiada nadrukowaną podobiznę swojego użytkownika. Rozwiązanie to ma pokazać zakrytą przez maskę część twarzy użytkownika, dzięki czemu system Face ID będzie w stanie poprawie rozpoznać twarz i odblokować dostęp do iPhone'a.

System Face ID to bardzo złożone rozwiązanie, które korzysta ze skanowania twarzy w 3D z wykorzystaniem podczerwieni, w związku z czym zwykły nadruk nie pozwoliłby odblokować urządzenia. Zgodnie z informacjami na stronie do produkcji maski stosuje się mapowanie obliczeniowe, aby dokładnie odwzorować twarz użytkownika. W chwili obecnej brakuje testów, które potwierdziłyby, że maska faktycznie pozwoli odblokować iPhone'a. Maska Resting Risk Mask nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna ma wynosić 40 dolarów.

