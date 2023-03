Oto moje najciekawsze (i najdziwniejsze) znaleziska na Amazon, bez których od teraz się nie obędziesz [23.03.2023]

Spójrz, jakie nietypowe i jednocześnie naprawdę przydatne artykuły domowe można kupić na Amazon. Wybrałam najciekawsze urządzenia gadżety z tej popularnej platformy sprzedażowej. Co warto kupić na Amazon?

Dziwne, ale jednocześnie przydatne – gadżety z Amazon. Gdy około 2 lata temu wreszcie Amazon stał się dostępny dla klientów z Polski, nikt nie spodziewał się, że obok słynnych czytników Kindle, na wirtualnych półkach tej popularnej platformy staną też tak nietypowe i pomysłowe produkty, jakich oczekuje się zwykle po innej, chińskiej platformie sprzedażowej. Oto najciekawsze, a jednocześnie naprawdę dość dziwne, gadżety i urządzenia z Amazon.

Przenośny blender BlumWay

Ten poręczny blender przenośny to coś dla osób, które lubią zdrowo odżywiać się nawet poza domem. Ma wbudowany akumulator 2400 mAh. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin. Wystarcza to na przyrządzenie nawet 20 napojów. Pojemność kielicha to aż 400 ml – w sam raz na solidną porcję ulubionego koktajlu. Został wykonany ze szkła borokrzemowego, czyli z bezpiecznego dla zdrowia surowca.

Elektryczny lunchbox Zerodis

Skoro jesteśmy już przy pomysłowych gadżetach, służących do przyrządzania posiłków poza domem, warto wspomnieć też o tym nietypowym urządzeniu. To elektryczne pudełko na lunch, w którym można przygotować np. ryż, owsiankę czy inny ulubiony posiłek. Ma pojemność 1,3 l – w sam raz na optymalnej wielkości potrawę. Świetnie sprawdzi się na pikniku, wycieczce, ale też w pracy czy na uczelni.

System nawadniania Landrip

System nawadniający rośliny to coś dla wszystkich zapominalskich, którzy marzą o domowej dżungli. Ten inteligentny system nawadniania został wyposażony w timer i pompę, dzięki czemu dozuje odpowiednią ilość wody wtedy, gdy jest to potrzebne. Wszystko można ustawić przy pomocy ekranu dotykowego. Urządzenie zapamiętuje wybraną przez użytkownika konfigurację. Producent przekonuje, że pozwala zaoszczędzić do 70% wody w porównaniu z tradycyjnymi rozpylaczami. Obsługuje baterie, jednak można też podłączyć go do stałego zasilania przy pomocy kabla USB.

Elektryczna butelka-shaker VOLTRX

Coś dla osób dbających o formę, ceniących sobie wygodne i dobrze przemyślane rozwiązania. Ta pomysłowa butelka elektryczna może służyć np. do przyrządzania koktajli proteinowych. Została wykonana z tritanu, czyli tworzywa bezpiecznego dla zdrowia. Pojemność shakera wynosi aż 700 ml. Pełne naładowanie wymaga 2 godzin, jednak później akumulator może pracować przez nawet miesiąc.

Przenośny nawilżacz z lampką Qinghuai

Ten uroczy nawilżacz doskonale sprawdzi się zarówno zimą (gdy potrzebujesz nawilżenia), jak i latem (gdy szukasz orzeźwienia). Dzięki wbudowanej lampce, urządzenie świetnie nadaje się do np. dziecięcego pokoju. Co ważne, nawilżacz został wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania. Jest zasilany za pośrednictwem kabla USB.

Termometr zanurzeniowy Inkbird Wlan Sous Vide Cooker

O tym, że termometr zanurzeniowy przydaje się w kuchni, wiedzą chyba wszyscy. Jednak tak zaawansowany model widzę pierwszy raz w życiu. Nie dość, że ma wbudowany czytelny wyświetlacz, to jeszcze łączy się ze smartfonem przy pomocy aplikacji mobilnej. Zakres obsługiwanych temperatur to 25 do 99 st. Celsjusza. Oczywiście, oferuje sygnał alarmowy.

Przenośny kompresor powietrza Xiaomi OB02754

Takiego urządzenia od Xiaomi chyba mało kto się spodziewał. Ten przenośny kompresor będzie niezastąpiony do napełniania opon zarówno w przypadku posiadaczy samochodów, jak i użytkowników motocykli czy rowerów. Urządzenie ma 5 wstępnie zaprogramowanych trybów. Ładuje się za pośrednictwem USB w maksymalnie 3 godziny.

Mini zmywarka stołowa Hermitlux

Urządzenia znacznie bardziej popularne za granicą, jednak również w Polsce ma szansę doskonale się sprawdzić. Wyobrażam ją sobie np. w przyczepie kempingowej bądź w mieszkaniu, w którym nie ma możliwości (np. z powodu ograniczonej przestrzeni) podłączenia pełnowymiarowego urządzenia. Mimo wszystko jednak taka malutka zmywarka budzi uśmiech – m.in. ze względu na niewielką pojemność. Pomieści do 4 zestawów naczyń.

Mini gofrownica Bestron

Ta urocza mała gofrownica uatrakcyjni każde drugie śniadanie i pomoże przygotować zdrowe przekąski dla dziecka. Nie dość więc, że wygląda ślicznie, to jeszcze jest naprawdę funkcjonalna. Nie widziałam dotąd płytek pozwalających na upieczenie ciasteczek w takich kształtach. W dodatku producent zapewnia, ze pokryto je powłoką nieprzywierającą.

