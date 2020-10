Oto najbezpieczniejsze auta na Polskich drogach - autonomia ratuje życie

Euro NCAP oraz Tetcham Research opublikowały raport najbezpieczniejszych samochodów z autonomicznymi systemami wsparcia kierowcy. Całe podium należy do niemieckich marek premium.

Nowoczesne samochody osobowe to już nie tylko czysta mechanika przykryta atrakcyjną wizualnie karoserią i doprawiona elementami z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Obecnie w salonach sprzedaży znajdziemy konstrukcje, które od początku projektowane były jako pojazdy półautonomiczne lub autonomiczne. Czy się nam to podoba czy nie dzisiejsze auta to komputery na kółkach. Mimo wielu obaw użytkowników technologia stosowana w nowych pojazdach realnie wpływa na nasze zdrowie oraz życie.

Mercedes Benz GLE podczas testów

Najnowsze badania przeprowadzone przez Euro NCAP w kooperacji z Tetcham Research pokazują, że systemy autonomiczne działają i pozwalają unikać wypadków.

Euro NCAP i Tetcham Research przyjrzeli się nowym systemom wspomagania kierowcy (ADAS) oraz zautomatyzowanym systemom utrzymania pasa ruchu (ALKS).

Tetcham Research to organizacja, która jako pierwsza bardzo dokładnie zbadała skuteczność działania autopilota Tesli. Badacze weryfikowali jak pojazd przyśpiesza, hamuje oraz steruje wszystkimi elementami auta. Zwrócono również uwagę na odstęp, jaki elektronika zachowuje od poprzedzającego pojazdu oraz zachowania auta na drodze.

Teraz do testów wykorzystano popularne pojazdy, które poruszają się po naszych drogach. Wśród testowanych aut znalazły się popularne auta segmentu premium takie, jak Mercedes GLE, BMW 3, Audi Q8 oraz Volvo V60. Nie zabrakło również nieco tańszych pojazdów, jak Ford Kuga, Renault Clio czy Peugeot 2008.

Tesla 3 podczas testów

Okazuje się, że najwięcej punktów uzyskał najnowszy Mercedes Benz GLE z 2020 roku. Tuż za nim uplasowało się BMW serii 3 oraz Audi Q8.

Najniżej oceniono Peugeota 2008, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że pojazd ten kosztuje nawet kilka razy mniej, niż Mercedes GLE.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Tetcham Research oraz Euro NCAP pokazują, że nawet tańsze auto klasy B z 2020 roku jest bezpieczniejsze od kilkuletniego pojazdu klasy Premium.

Przypominamy, że od maja 2022 roku każdy nowy pojazd sprzedawany na terytorium UE musi być wyposażony w system automatycznego hamowania przed przeszkodą, system wspomagania utrzymania pojazdu w pasie ruchu, system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy, system wspomagający cofanie (czujniki lub kamera), instalację umożliwiającą łatwy montaż blokady alkoholowej, czarną skrzynkę oraz system ISA. Ostatni element to najbardziej kontrowersyjna część układanki. ISA - Inteligent Speed Asisstance ma automatycznie dostosowywać prędkość maksymalną pojazdu do panujących ograniczeń prędkości.

