Oto najlepsze firmy na świecie

Interbrand co roku tworzy listę najlepszych marek na świecie, w których często dominują firmy technologiczne. W pierwszej trójce nieustannie rządzą Apple, Amazon i Microsoft, które odpowiadają za 33% łącznej wartości w tym roku. Sto najlepszych marek jest obecnie wycenianych na 2,67 mld USD, czyli o 15% więcej niż w 2020 roku, co jest najwyższym w historii wskaźnikiem wzrostu w 22-letniej historii Best Global Brands. Jak tłumaczy Interbrand:

Średni wzrost wartości marki w 2021 r. wynosi 10%, znacznie więcej niż 1,3% w 2020 r., w dużej mierze dzięki zaburzeniom gospodarczym spowodowanym przez COVID-19.

Tesla, która znalazła się na 14. miejscu, robiąc największy skok w tabeli, jest najszybciej rozwijającą się marką z 184% wzrostem wartości po ponownym wejściu do rankingów w 2020 roku. Firma awansowała aż o 26 miejsc w górę, a tuż za nią plasuje się Salesforce.com (awans na 38.) i PayPal (awans na 42.).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się:

Apple Amazon Microsoft Google Samsung Coca-Cola Toyota Mercedes-Benz McDonald’s Disney

źródło: Interbrand

Technologia to najszybciej rozwijający się sektor o średniej zmianie wartości wynoszącej 23% rok do roku oraz najcenniejszy sektor pod względem średniej wartości marki. Następne są napoje i artykuły sportowe.

