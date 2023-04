Oto najlepsze prezenty na komunię 2023. W Media Markt znajdziesz propozycje na każdy budżet

Nadchodzi wyjątkowy moment dla wszystkich młodych ludzi, którzy w tym roku przystępować będą do pierwszej komunii. Taki moment dobrze uwiecznić interesującym prezentem, który jeszcze bardziej uświetni ten dzień. Podpowiadamy, co w tym roku kupić na komunię.

Spis treści

Pierwsza komunia to ważny moment dla każdej przystępującej do niej osoby. Jest to pewnego rodzaju rytuał przejścia, dzięki któremu dzieci stają się w nowy sposób włączone do swoich społeczności. Z tej okazji wiele osób decyduje się na sprezentowanie im czegoś ciekawego, dzięki czemu będą mogli lepiej pamiętać ten wyjątkowy dzień. W tym artykule sprawdzamy, jakie prezenty dla młodych osób będą najlepsze i czym się kierować przy wyborze takiego upominku.

Jak wybrać prezent na komunię?

Wybór prezentu na komunię to bardzo ważna decyzja. Dla wielu dzieci przystępujących do tego wydarzenia będą to jedna z najlepiej zapamiętanych pamiątek, które zapiszą się w ich pamięci na wiele lat. Ze względu na to warto wybrać takie upominki, które nie tylko będą przydatne i użyteczne, ale też dobrze wpiszą się w zainteresowania młodych osób.

Zobacz również:

Ze względu na to, bardzo często jednym z najlepszych wyborów, poza symbolicznymi pamiątkami, są elektroniczne gadżety. Wiele młodych osób interesuje się najnowszymi technologiami i nowinki techniczne bardzo do nich przemawiają. Umożliwiają one poznanie nowych możliwości i doświadczenie najnowszych odkryć techniki, ale też po prostu poczucie się bardziej dorosłym dzięki posiadaniu nowego, interesującego sprzętu.

Fot. Pexels/Any Lane

Co więcej, nowe technologie mogą rozwijać zainteresowania młodych osób w bardzo wielu kierunkach. Opaski sportowe pozwalają na zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, podobnie jest w przypadku rowerów czy innych pojazdów z napędem elektrycznym. Z drugiej strony, akcesoria takie jak drony z kamerą czy też aparaty natychmiastowe to idealny pomysł dla kreatywnych dzieciaków, które dzięki nim będą mogły popuścić wodze fantazji i nagrywać interesujące ujęcia czy też robić piękne, stylizowane zdjęcia.

Ze względu na to przygotowaliśmy listę interesujących prezentów technologicznych, nad którymi warto zastanowić się na komunię dziecka. Oczywiście możemy rozważać komunijny prezent w wielu półkach cenowych, ze względu na to na naszej liście umieściliśmy kilka pułapów, w których każdy znajdzie propozycję dopasowaną do swojego budżetu oraz upodobań. Na pewno znajdzie się tutaj coś fajnego dla każdej osoby podchodzącej w tym roku do pierwszej komunii.

Prezenty na komunię do 250 zł

Jeśli nasz budżet pozwala na prezent za około 250 zł, nadal do wyboru jest wiele opcji. Spośród nich wybraliśmy dwie najpopularniejsze, czy słuchawki bezprzewodowe i smartband. Oczywiście jest wiele modeli, które w tej półce cenowej mogą być interesujące, jednak te dwie propozycje zdecydowanie zadowolą najbardziej nawet wymagających.

Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-C500

Bezprzewodowe douszne słuchawki to jeden z najlepszych pomysłów na prezent - nie tylko dla osób przystępujących do pierwszej komunii. Jest to wygodny sposób, aby w każdym momencie słuchać swojej ulubionej muzyki, co szczególnie w młodym wieku jest niesamowicie ważne, gdyż wybrani wykonawcy są wtedy jednym z najważniejszych elementów codziennego życia. Ze względu na to warto rozejrzeć się za czymś, co zaoferuje i dobrą jakość dźwięku, i rozsądny czas działania na baterii, a przy tym może wyróżnić się na przykład ciekawymi kolorami.

Rodzaj słuchawek : Prawdziwie bezprzewodowe (TWS)

: Prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Transmisja bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Mikrofon : Tak

: Tak Min. pasmo przenoszenia : 20 Hz

: 20 Hz Maks. pasmo przenoszenia : 20000 Hz

: 20000 Hz Konstrukcja: Dokanałowe

Cena: 239 zł. Sprawdź TUTAJ

Smartband Xiaomi Band 7

Jednak słuchawki to nie wszystko, czego może potrzebować młoda młoda osoba po komunii. Bardzo często są to też dzieciaki zainteresowane sportem i aktywnością fizyczną, a jednym z najlepszych sposobów na budowanie takiego zainteresowania i wyrabianie nawyków codziennego ruszania się, jest śledziennie swoich postępów. Umożliwiają to na przykład smartbandy, które mogą mierzyć kroki i spalone kalorie, pokazując, jak bardzo dobrze dla naszego ciała jest zaznać trochę ruchu,. Połączenie tego z wielością funkcji multimedialnych prosto na nadgarstku, jest to ciekawe, wielofunkcyjne akcesorium.

Typ wyświetlacza : AMOLED

: AMOLED Konstrukcja : Plastikowa obudowa, Szkło 2.5D

: Plastikowa obudowa, Szkło 2.5D Wodoodporność : Klasa wodoszczelności: 5 ATM

: Klasa wodoszczelności: 5 ATM Funkcje: Ćwiczenia oddechowe, Monitoring stresu, Monitorowanie cyklu menstruacyjnego, Monitorowanie snu, Pomiar pulsu (tętna), Przypominanie o braku aktywności, Pułap tlenowy, Sterowanie aparatem smartfona, Sterowanie muzyką

Cena: 249 zł. Sprawdź TUTAJ

Prezenty na komunię do 500 zł

Jeżeli nasz budżet prezentowy jest trochę większy i pozwoli na zamknięcie się w kwocie około 500 zł, wybór jeszcze bardziej się powiększa. Z jednej strony nadal możemy zostać przy poprzednich propozycjach i na przykład kupić inny, droższy model (czy też zdecydować się na kupienie zarówna smartbanda, jak i słuchawek), ale też do wyboru mamy teraz o wiele większy wachlarz akcesoriów i sprzętów. Spośród nich wybraliśmy trzy interesujące pozycje: aparat natychmiastowy, słuchawki gamingowe oraz dron.

Aparat natychmiastowy Fujifilm Instax mini 12

Elektronika może pójść w różne strony - nawet przywracając klasyki sprzed lat. Tak jak kiedyś Polaroid, teraz Instax jest jednym z bardzo popularnych prezentów. Nie dość, że dzięki natychmiastowym aparatom możemy robić zdjęcia, które już po kilku miesiącach będą w naszych rękach w fizycznej formie, to jeszcze oryginalny sposób robienia i wywoływania tych zdjęć daje o wiele większy dreszczyk emocji niż zwykłe pstrykanie fotek telefonem. Dzięki takiemu aparatowi, kreatywna żyłka dziecka może jeszcze bardziej się wyostrzyć.

Nośnik danych : Film Fuji Instax Mini

: Film Fuji Instax Mini Wizjer : Tak

: Tak Źródło zasilania : Baterie AA

: Baterie AA Typ obiektywu : Stałoogniskowy

: Stałoogniskowy Rodzaj lampy : Wbudowana - widoczna

: Wbudowana - widoczna Ogniskowa : 60 mm

: 60 mm Format zapisu zdjęć: Wkłady-zdjęcia

Cena: 399 zł. Sprawdź TUTAJ

Słuchawki Gamingowe Logitech G Pro X 7.1

Nie tylko małe, przenośne słuchawki mogą się przydać jako komunijny prezent. Gaming jest coraz popularniejszym zajęciem dla młodych osób, a dobry zestaw słuchawkowy do grania i słuchania muzyki jest wręcz niezbędny do tego zajęcia - przyda się zarówno do komunikacji z innymi graczami i znajomymi, ale też do słuchania dźwięków gry oraz ulubionych utworów. Warto więc wybrać taki zestaw, który zagwarantuje i dobrą jakość dźwięku, ale też dobrą estetykę i wysoką jakość wykonania.

Rodzaj słuchawek : Przewodowe, Gamingowe

: Przewodowe, Gamingowe Mikrofon : Tak

: Tak Min. pasmo przenoszenia : 20 Hz

: 20 Hz Maks. pasmo przenoszenia : 20000 Hz

: 20000 Hz Konstrukcja: Wokółuszne

Cena: 449 zł 399 zł. Sprawdź TUTAJ

Dron DJI Ryze Tello

Nowe perspektywy można eksplorować nie tylko dzięki aparatom, ale także dzięki dornom z kamerami. Taki prezent to nie tylko sposobność do świetnej zabawy, ale też do nagrania filmów, które w żaden inny sposób nie byłyby możliwe. Ze względu na to dron na komunię to świetny, uniwersalny prezent, który pozwala na rozwinięcie swojej kreatywności, ale także otwiera drogę do innych interesujących hobby związanych z dronami - nawet może wyścigów!

Czas działania : 13 minut

: 13 minut Maksymalna prędkość : 8 m/s

: 8 m/s Kamera : Wbudowana

: Wbudowana Rozdzielczość filmów : HD 720p (1280x720)

: HD 720p (1280x720) Rozdzielczość przetwornika [mln punktów]: 5

[mln punktów]: 5 Waga : 80 g

: 80 g Sterowanie: Aplikacja, Smartfon

Cena: 499 zł 479 zł. Sprawdź TUTAJ

Prezenty na komunię do 1000 zł

Kolejny pułap cenowy to już prezenty do 1000 zł, gdzie wybór jest ogromny i możliwości naprawdę sporo. Zdecydowaliśmy się jednak podpowiedzieć dwie pozycje, które powoli stają się klasykami gatunku prezentowego - smartfon oraz smartwatch.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 40 mm LTE

Smartwatche to jedne z najbardziej popularnych akcesoriów do smartfonów - trudno się temu dziwić. Łączą one w sobie wiele możliwości sportowych i zdrowotnych smartbandów, ale dodają jeszcze nowe funkcje multimedialne, stając się w niektórych przypadkach praktycznie mini-smartfonami. Dzięki temu taki zegarek może nie tylko zachęcać do ruchu czy też dbania o swoje zdrowie, ale też być świetnym kompanem dla dziecka, dzięki któremu zawsze będzie ono mogła się z nami skontaktować, niezależnie od sytuacji.

Typ wyświetlacza : Kolorowy, sAMOLED

: Kolorowy, sAMOLED Konstrukcja : MIL-STD-810G

: MIL-STD-810G Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik BIA, Czujnik EKG, Czujnik światła, Pulsometr, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth 5.0, LTE, NFC, Wi-Fi

Cena: 799 zł. Sprawdź TUTAJ

Smartfon Samsung Galaxy A14 4/64 GB

Oczywiście na takiej liście nie może też zabraknąć często najbardziej pożądanego prezentu - smartfona. Wiele dzieciaków na komunię otrzymuje swój pierwszy własny telefon komórkowy, dzięki któremu w końcu mogą zaznać pełni życia z nowoczesną technologią u boku. Warto upewnić się, że będzie to sprzęt w miarę nowoczesny i sprawny, aby korzystanie z niego było zarówno płynne, jak i bezpieczne. Ze względu na to nowy system operacyjny wraz z najnowszymi łatkami bezpieczeństwa jest absolutnie wymagany.

Wyświetlacz : 6.6" (1080 x 2400, LCD, Dotykowy, PLS)

: 6.6" (1080 x 2400, LCD, Dotykowy, PLS) Model procesora : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Aparat : Tylny: 50 + 5 + 2 Mpix, Przedni: 13 Mpix

: Tylny: 50 + 5 + 2 Mpix, Przedni: 13 Mpix Komunikacja : LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC

: LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC System operacyjny: Android 13

Cena: 989 zł 949 zł. Sprawdź TUTAJ

Prezenty na komunię za 1000+ zł

Dla osób o dużym budżecie pomysłom na komunijny prezent może nie być końca. Postanowiliśmy jednak postawić, zamiast na wyższe modele np., smartfonów czy też tablety, raczej na personalną mobilność, która jest coraz ważniejsza zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Ze względu na to proponujemy tutaj hulajnogę elektryczną oraz rower elektryczny.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Aktualnie nowe środki transportu są marzeniem każdego - zarówno małych, jak i dużych. Coraz więcej osób polega na wynajmowaniu hulajnóg elektrycznych w większych miastach, więc taki pojazd na własność może być świetnym pomysłem na komunijny prezent. Dzięki niemu dzieciaki - oczywiście pod odpowiednim nadzorem - będą mogły samodzielnie się poruszać nawet na trochę dłuższe dystanse. Co więcej, jest to bardzo przyszłościowy podarunek, gdyż nawet po kilku latach będzie to świetny sposób np. na dojazd do szkoły czy też szybki wypad do sklepu w lecie.

Maksymalna prędkość : 20 km/h

: 20 km/h Zasięg na jednym ładowaniu : 20 km

: 20 km Cechy koła : Opony pneumatyczne

: Opony pneumatyczne Bateria: 187 Wh 5200 mAh

Cena: 1699 zł. Sprawdź TUTAJ

Rower elektryczny Skymaster Energy Trekking R1

Oczywiście najbardziej standardowym prezentem na komunię jest rower. Jednak nawet ten prezent wraz z nowymi czasami się zmienia i możemy teraz pokusić się o sprezentowanie dziecku roweru elektrycznego. Dzięki niemu pokonywanie większych odległości - czy to na rodzinnych wycieczkach, czy też jadąc do szkoły - nie będzie już żadnym problemem, a przy okazji sama jazda na rowerze okaże się jeszcze większą frajdą dzięki nowoczesnemu napędowi, który może zaskoczyć wielu znajomych w szkole!

Rama : Aluminiowa

: Aluminiowa Silnik : Bezszczotkowy, Moc 250W 36V

: Bezszczotkowy, Moc 250W 36V Liczba biegów : 7

: 7 Opony : Deli, 28x1.75"

: Deli, 28x1.75" Rozmiar ramy : 18"

: 18" Przerzutka tył: Shimano Acera RD-M360

Cena: 4089 zł. Sprawdź TUTAJ