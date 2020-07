Oto najszybsza ładowarka do smartfona! Oppo prezentuje 125 W zasilacz

Czy się to nam podoba, czy nie obecnie Chińczycy są liderami na rynku nowych technologii. Firmy takie, jak Xiaomi, Oppo, Huawei czy Vivo co chwilę zaskakują nas nowymi rozwiązaniami, które nie są dostępne u konkurencji.

Jedną z kategorii, w których brylują Chińskie smartfony jest szybkość ładowania. Urządzenia z Państwa Środka rzadko kiedy posiadają wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, ale za to oferują ultra szybkie ładowanie przewodowe. Obecnie w najszybszy system 65 W ładowania SuperVOOC 2.0 wyposażone są smartfony Oppo oraz Realme. Z technologią tą mieliśmy styczność podczas testu Realme X50 Pro 5G (zachęcamy do zapoznania się z recenzją tekstową oraz materiałem wideo).

Okazuje się, że Oppo nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii szybkości ładowania smartfonów. Firma potwierdziła, że już 15 lipca zaprezentuje nowe rozwiązanie z zakresu ładowania urządzeń mobilnych. Kolejna generacja autorskiego systemu SuperVOOC pozwoli nam naładować smartfona z mocą aż 125 W. Dla przypomnienia obecnie w takie zasilacze wyposażane są laptopy do gier. Przeciętny ultrabook ze wsparciem dla szybkiego ładowania dostarczany jest z 65 W zasilaczem Power Delivery.

Oppo zaprezentuje 15 lipca nowy system ładowania urządzeń mobilnych, ale wątpimy, aby zaprezentowano od razu nowego smartfona dostarczanego ze 125 W zasilaczem. Komercyjne wdrożenie tej technologii z pewnością odbędzie się dopiero za kilka miesięcy.

Razem z Oppo również siostrzana firma Vivo zaprezentuje własny, 120 W system ładowania przewodowego, który będzie niemalże identyczny, jak SuperVOOC.

Oppo twierdzi, że najnowsze rozwiązanie pozwoli naładować smartfona do 50% w zaledwie 5 minut. Pełne ładowanie nie będzie trwać dużo dłużej. Od 0 do 100% smartfona naładujemy w kwadrans.

