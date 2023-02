Oto najszybszy smartfon z Androidem na świecie! Ten model pobił rekord w testach wydajności

Najnowsze smartfony z serii Galaxy S23 zadebiutowały na rynku w zeszłym tygodniu. Wśród zaprezentowanych modeli znajdują się trzy warianty flagowca:

Wszystkie wersje urządzenia zostały wyposażone w procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz pamięć na pliki zbudowaną w standardzie UFS 4.0. Oba te czynniki, a także ilość pamięci RAM, mają kluczowe znaczenie w kontekście wydajności smartfona. Co więcej nowe flagowce zostały oparte na Androidzie 13 oraz - już w dniu swojej premiery - otrzymały aktualizację do kolejnej odsłony nakładki One UI. Nic więc dziwnego, że smartfony działają świetnie, ale wyniki jakie zdobył Galaxy S23 Ultra w teście przeprowadzonym przy pomocy aplikacji Geekbench 5 mogą zaskoczyć nawet największych zwolenników Samsunga.

Ok , so I got the very first Android device in history to break 1600 single core in Geekbench 5#GalaxyS23Ultra #SnapdragonForGalaxy pic.twitter.com/yMEVbLfF8J