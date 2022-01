Oto nowości Netflix na ten tydzień! Wśród nich nowy sezon "After Life"!

Zapowiada się kolejny spokojny tydzień dla abonentów Netflix. Nie zabraknie jednak kilku ciekawych nowości.

Najbliższe siedem dni ponownie zapowiada się dość spokojnie. W tym tygodniu w ofercie Netflix pojawi się niewiele nowości. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli czego oglądać.

Fanów Ricky'ego Gervaisa z pewnością ucieszy wiadomość, że serial "After Life" już w najbliższy piątek powróci z trzecim sezonem. Wśród nowości warto także wymienić trzymające w napięciu produkcje, takie jak film kryminalny "Bez wahania" oraz serial "Archiwum 81".

"After Life"

Tony wiódł idealne życie. Jednak po śmierci żony, Lisy, Tony zmienia się. Rozważa samobójstwo, jednak porzuca ten pomysł i postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat, mówiąc i robiąc, co tylko zechce. Uważa brak troski o siebie czy innych za rodzaj supermocy, jednak okazuje się, że jego plan będzie trudny do zrealizowania, bo wszyscy starają się odzyskać fajnego faceta, którego znali.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Twórcy : Ricky Gervais

: Ricky Gervais Gatunek : komedia, dramat

: komedia, dramat Obsada : Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, David Bradley, Ashley Jensen

: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, David Bradley, Ashley Jensen Data premiery 3. sezonu: 14 stycznia

"Archiwum 81"

„Archiwum 81” to historia archiwisty Dana Turnera, który przyjmuje zlecenie odnowienia kolekcji zniszczonych nagrań wideo z 1994 roku. Rekonstruując prace dokumentalistki Melody Pendras, angażuje się w jej śledztwo w sprawie groźnej sekty rezydującej w apartamentowcu Visser. Historia toczy się w dwóch osiach czasowych, a w miarę rozwoju wydarzeń Dan coraz bardziej obsesyjnie próbuje odkryć, co stało się z Melody. Gdy dwójka bohaterów nawiązuje tajemniczą więź, Dan nabiera przekonania, że może ocalić ją przed przerażającym losem, jaki spotkał ją 25 lat temu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Rebecca Thomas, Haifaa Al-Mansour, ustin Benson, Aaron Moorhead

: Rebecca Thomas, Haifaa Al-Mansour, ustin Benson, Aaron Moorhead Gatunek : horror, thriller

: horror, thriller Obsada : Mamadou Athie, Dina Shihabi, Matt McGorry, Evan Jonigkeit, Martin Donovan, Julia Chan, Ariana Neal

: Mamadou Athie, Dina Shihabi, Matt McGorry, Evan Jonigkeit, Martin Donovan, Julia Chan, Ariana Neal Data premiery: 14 stycznia

"Bez wahania"

Wybitna kryminolożka i autorka kryminałów Grace wraca do rodzinnego domu w Waszyngtonie na pilną prośbę dawno niewidzianej siostry. Kiedy siostra zostaje zamordowana, a na jaw wychodzi jej podwójne życie i praca w sekstelefonie, Grace ignoruje ostrzeżenie rozważnego detektywa Eda i angażuje się w sprawę. Film powstał na podstawie powieści „Bezwstydna cnota” Nory Roberts.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Monika Mitchell

: Monika Mitchell Scenariusz : Nora Roberts, Suzette Couture, Donald Martin, Edithe Swensen

: Nora Roberts, Suzette Couture, Donald Martin, Edithe Swensen Gatunek : thriller, sensacyjny, kryminalny

: thriller, sensacyjny, kryminalny Obsada : Alyysa Milano, Sam Pagge, Emilie Ullerup, Matthew Aaron Finlan, Malachi Weir, Alison Araya

: Alyysa Milano, Sam Pagge, Emilie Ullerup, Matthew Aaron Finlan, Malachi Weir, Alison Araya Data premiery: 13 stycznia

Wszystkie nowości tego tygodnia w Netflix:

poniedziałek (10 stycznia)

Undercover [sezon 3]

wtorek (11 stycznia)

Początek świata

środa (12 stycznia)

Cheer [sezon 2]

czwartek (13 stycznia)

Bez wahania

Król szamanów [sezon 4]

Ksero

Dziennikarka [sezon 1]

piątek (14 stycznia)

After Life [sezon 3]

Archiwum 81 [sezon 1]

Dom

Riverdance. Rzeczna opowieść

Zwyczajna miłość

Dark Black Eyes [sezon 1]

Fotografia

Los komika

sobota (15 stycznia)

Fale

