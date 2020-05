Oto nowy Realme 6s - ciekawsza i tańsza wersja Realme 6

Realme 6s posiada gorszy aparat, ale nadal oferuje 90 Hz wyświetlacz. Smartfon oferuje rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

Po pierwszym rzucie oka na nowego smartfona Realme 6s chciałoby się rzecz, że to odgrzewany kotlet w postaci nieco zubożonego Realme 6. Wystarczy jednak zawiesić oko na specyfikacji technicznej chwilę dłużej, aby dojść do wniosku, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Nowo zaprezentowany Realme 6s może być jednym z najciekawszych, przystępnych cenowo smartfonów. Redmi może się bać, ponieważ Xiaomi nie oferuje w tej cenie 90 Hz wyświetlaczy.

Premiera Realme 6s jest dosyć niespodziewana. Okazuje się, że Chińczycy faktycznie przyszykowali niezwykle przemyślane portfolio, za pomocą którego chcą zawojować europejskie rynku. Po modelach Realme C3, Realme 6, Realme 6 Pro, Realme X50 Pro 5G oraz Realme X3 SuperZoom nadszedł czas na Realme 6s. Nowy smartfon, jak sama nazwa wskazuje jest nieznacznie zmodyfikowanym modelem Realme 6, z którego testem zapoznacie się tutaj. W przeciwieństwie do firmy Apple u Realme literka s na końcu oznacza, że mamy do czynienia ze zubożałą wersją urządzenia. Co ciekawe w przypadku Realme 6s jest to spora zaleta.

Najnowszy Realme 6s tak naprawdę od droższego modelu różni się jedynie aparatem. Zamiast 64 MP obiektywu Samsunga, który znajduje się w Realme 6, Realme 6 Pro oraz Realme X50 Pro 5G model Realme 6s posiada 48 MP aparat główny. Pozostałe trzy aparaty pomocnicze - 2 MP do zdjęć portretowych, 8 MP ultra szerokokątny oraz Makro pozostały niezmienione. Z przodu również znajdziemy ten sam 16 MP obiektyw umieszczony w ekranie.

Realme 6s nadal posiada procesor MediaTek Helio G90T, 90 Hz wyświetlacz Ultra Smooth, 30 W ładowanie przewodowe Flash Charge, czytnik linii papilarnych umieszczony z boku oraz charakterystyczny design z ciekawymi wersjami kolorystycznymi. Urządzenie dostępne będzie w jednej wersji z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Tak skonfigurowany smartfon wyceniono na zaledwie 199 dolarów. Oznacza to, że Realme 6s jest tańszy o 29 Euro od modelu Realme 6. W przyszłości na rynku pojawi się wersja z 8 GB pamięci operacyjnej.

