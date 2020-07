Oto nowy przewód USB-C -> Lightning dla nowego iPhone'a 12

iPhone 12 dostarczany będzie bez zasilacza. Na otarcie łez otrzymamy nowy przewód w oplocie.

Zgodnie z plotkami na temat iPhone'a 12 urządzenie dostarczane będzie w zestawie bez ładowarki, ale za to z nowym, ulepszonym przewodem. W pudełku znajdziemy bowiem przewód USB Typu C do Lightning w oplocie. Oznacza to, że po raz pierwszy po 4 latach użytkownicy laptopów od Apple nie będą mieli problemu z podłączeniem swoich smartfonów do komputera.

Nowe przewody Lightning Źródło: macrumors.com

L0vetodream udostępnił dziś nowe zdjęcia przewodów USB Typu C -> Lightning w dwóch kolorach - czarnym oraz białym.

Firma Apple do tej pory nie oferowała przewodów Lightining dla iPhone'a w oplocie. Jedynymi przewodami w ofercie, które posiadają oplot są kable Thunderbolt Pro, Lightning dołączany do komputerów Mac Pro oraz przewód zasilający dla inteligentnego głośnika HomePod.

Kabel w oplocie powinien zapewnić większą wytrzymałość. Z praktyki wiemy, że przewody stosowane przez Apple w zasilaczach MagSafe, przewodach USB oraz słuchawkach nie należą do najbardziej wytrzymałych. Co ciekawe biały kabel nie posiada dodatkowego wzmocnienia na końcówce przewodu, które jest obecnie w czarnej wersji kolorystycznej. Poza tym detalem oba przewody są bardzo podobne do obecnie produkowanych przez Apple kabli.

Od 2019 roku Apple produkuje przewód USB Typu C do Lightning, który dołączany jest w zestawie z iPhone 11 Pro/Pro Max. Kabel można zakupić również jako akcesorium.

Nowy przewód z plecionką powinien być dołączany do każdego modelu iPhone'a 12 chociaż w sieci nie brakuje spekulacji na temat zestawu sprzedażowego. Część postów sugeruje, że nowy przewód znajdziemy jedynie w opakowaniach droższych modeli z Pro w nazwie.

