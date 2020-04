Oto oficjalne ceny Galaxy Tab S6 Lite - czy Apple ma się czego bać?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite wcale nie będzie taki tani, ale wersja z modemem wypada znacznie korzystniej od iPad'a.

Samsung od dłuższego czasu przygotowuje się do wprowadzenia na rynek tańszej wersji swojego flagowego tabletu - Galaxy Tab S6 Lite. Urządzenie trafiło już do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Teraz najnowszy tablet Samsunga dociera do europy.

Źródło: gsmarena.com

Na kilka dni przed europejską premierą do sieci wyciekły oficjalne ceny Samsunga Galaxy Tab S6 Lite.

Początkowe informacje wskazywały, że Galaxy Tab S6 Lite sprzedawany będzie w cenie 399 Euro za wersję bez modemu sieci komórkowej. Najnowsze cenniki przekazane przez Roland'a Quandt'a na Twitterze wskazują, że tablet będzie nieco tańszy.

Bazowa konfiguracja Samsunga Galaxy Tab S6 Lite z 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bez modemu sieci komórkowej kosztować będzie 379 Euro. Za modem 4G LTE trzeba będzie dopłacić dodatkowe 50 Euro.

W chwili obecnej nadal brakuje dokładnej daty premiery Galaxy Tab S6 Lite w Europie.

Nadchodzący tablet będzie bezpośrednim konkurentem podstawowego iPad'a z ekranem o przekątnej 10,2 cala. Cena tabletu od Apple również startuje z pułapu 379 Euro, ale w tym przypadku otrzymamy jedynie 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Wersja iPad'a z modemem sieci komórkowej 4G LTE oraz wbudowanym GPS jest znacznie droższa i kosztuje co najmniej 519 Euro.

W Polsce Samsung Galaxy Tab S6 Lite kosztować będzie prawdopodobnie 1499 zł. Model z modemem sieci komórkowej powinien kosztować 1799 zł. Konkurencyjny iPad wyceniany jest odpowiednio na 1699 zł oraz 2299 zł.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite wyposażony został w wyświetlacz LCD o przekątnej 10,4 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Urządzenie jest kompatybilne z rysikiem S-Pen. Za wydajność tabletu odpowiada procesor Samsung Exynos 9611 w połączeniu z 4 GB pamięci operacyjnej. Taki zestaw znany jest między innymi z popularnego w naszym kraju Samsunga Galaxy A50. O odpowiednio długie czasy pracy z dala od ładowarki zadba akumulator o pojemności 7040 mAh.

