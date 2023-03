Oto pięć najważniejszych funkcji w smartwatchach. Z NeoNet sprawdzamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie

Chcesz kupić swojego pierwszego smartwatcha, ale nie wiesz jaki model wybrać? Przedstawiamy pięć najważniejszych funkcji, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu.

Spis treści

Kupno nowego smartwatcha często poprzedzamy zastanowieniem nad tym, jaki powinien to być model, jaki producent i co nam się podoba. Jednak poza tymi kwestiami, inteligentne zegarki muszą też być funkcjonalne i swoimi możliwościami dopasowane do naszych wymagań i stylu życia.

Jeśli więc zastanawiacie się nad tym, jaki smartwatch powinniście kupić, w tym artykule przedstawiamy pięć najważniejszych funkcji, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem. Ich wybór powinien być uzależniony od tego, do czego potrzebujecie zegarka, ale też od przyzwyczajeń i poziomu wygody, na którym Wam zależy. Wiadomo więc, że nie wszystkie (nawet bardzo dobre) smartwatche mogą mieć wszystkie funkcje a wybór tego, który najlepiej wypośrodkowuje Wasze potrzeby, może trochę zająć. Dorzucamy więc kilka propozycji urządzeń, które świetnie poradzą sobie z poszczególnymi zadaniami.

Moduł GPS

Obecność pozycjonowania satelitarnego w smartwatchu jest elementem wyposażenia, który jest albo zupełnie nieważny dla użytkowników, albo absolutnie niezbędny. Stosunek do niego zależny jest od naszych potrzeb. Jeśli potrzebny nam sportowy smartwatch np. do biegania, jazdy na rowerze czy innych aktywności na zewnątrz, posiadanie GPSu jest niesamowicie ważne. Dzięki temu nie musimy mieć ze sobą telefonu, aby dokładnie śledzić trasę treningu oraz przebyte kilometry - zegarek bez żadnego dodatkowego połączenia robi to samodzielnie.

Jeśli jednak potrzebujemy zegarka raczej do zastosowań multimedialnych czy też okazyjnych treningów, obecność takiego modułu nie jest wcale obowiązkowa - w razie potrzeby możemy uzyskać lokalizację za pomocą połączenia z telefonem i w taki sposób zarejestrować trening. Ze względu na to jest to funkcja, którą warto przemyśleć i w razie dużych sportowych ambicji - zdecydowanie szukać zegarka z GPSem.

Nasza propozycja:

Amazfit T-Rex 2 Ember Black

Cena: 999 zł Sprawdź na Neonet.pl

Funkcje sportowe

Szczególnie jeśli szukamy zegarka z myślą o uprawianiu sportu i mierzeniu swoich osiągów, warto zwrócić uwagę na funkcje sportowe, które oferuje urządzenie. W przypadku praktycznie każdego smartwatcha znajdziemy funkcje treningów takie jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie - to najpopularniejsze aktywności, ko których myśli każdy producent.

Jednakże jeśli skupiamy się na bardziej nietypowym sporcie albo trenujemy kilka różnych dyscyplin, warto upewnić się, że każda z naszych aktywności będzie odpowiednio mierzona przez zegarek. Jeśli kupimy smartwatch jedynie z kilkunastoma treningami, nie znajdziemy na nim np. wielu opcji biegania - jak interwały, sprinty czy bieg długodystansowy. Z kolei urządzenie oferujące ponad 100 równych typów treningu powinno już być wyposażone w tak szczegółowe sposoby mierzenia aktywności. Ze względu na to przed zakupem zegarka warto sprawdzić, czy ma on wszystkie potrzebne nam typy treningów.

Nasza propozycja:

Xiaomi Watch S1 Active GL

Cena: 721 zł Sprawdź na Neonet.pl

Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz połączeń

Jednak nie wszyscy kupują smartwatche tylko i wyłącznie dla sportowych zastosowań. Często jest to wygodny dodatek, który ma nie tylko wyglądać dobrze, ale też ułatwić korzystanie z funkcji naszych innych akcesoriów - najczęściej smartfona. Jedną z najciekawszych możliwości, które otwiera nam posiadanie smartwatcha, jest odbieranie wiadomości i powiadomień prosto na nadgarstku, a nawet odbieranie połączeń za pomocą zegarka.

Takie rozwiązania sprawiają, że zegarek staje się przedłużeniem naszego smartfona i dzięki niemu mamy wiele informacji dosłownie na ręce. Dzięki temu nie musimy już wyjmować telefonu za każdym razem, gdy dostaniemy powiadomienie z aplikacji czy SMSa - wystarczy spojrzeć na zegarek. Co więcej, dzięki możliwości szybkich odpowiedzi na wiadomości czy też odebrania telefonu prosto z poziomu zegarka, nawet do tych bardziej zaawansowanych czynności nie będziemy musieli wyciągać naszego smartfona. Może się to wydawać małą rzeczą, ale komfort korzystania z tych udogodnień jest nie do przecenienia.

Nasza propozycja:

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm

Cena: 1199 zł Sprawdź na Neonet.pl

Odpowiednie czujniki i funkcje zdrowotne

Smartwatche kupujemy, aby śledzić swoje sportowe wyczyny czy też, aby poznać nowinki technologiczne, ale też po to, aby móc na co dzień kontrolować swoje zdrowie. Ze względu na to warto zwrócić także uwagę na funkcje zdrowotne oraz czujniki, które oferuje zegarek, jakim jesteśmy zainteresowani. Jest sporo możliwości i rozwiązań, które proponują producenci, warto więc wybrać ten, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni i zapewni nam śledzenie funkcji życiowych, na których nam najbardziej zależy.

Większość nowych smartwatchy już teraz oferuje nam pomiar tętna czy natlenienia krwi, możemy też śledzić poziom stresu, długość i jakość snu, ale też przebyte kroki czy wzniesienia. Jednak niektórzy producenci proponują także bardziej zaawansowane funkcje, na przykład możliwości wykonywania EKG, alert o nieregularnym rytmie serca czy też pomiary temperatury ciała, czy funkcje śledzenia cyklu menstruacyjnego. Dzięki nim osoby o słabszym zdrowiu - szczególnie sercu - mogą czuć się zdecydowanie bardziej bezpiecznie.

Nasza propozycja:

Apple Watch 8 41 mm

Cena: 2253,61 zł Sprawdź na Neonet.pl

Czas działania na baterii

Jednak żadna z interesujących funkcji - zdrowotnych, sportowych czy multimedialnych - nie będzie tak przydatna, jeśli będziemy musieli zegarek cały czas zdejmować z nadgarstka, aby go naładować. Ze względu na to warto zwrócić też uwagę na czas działania urządzenia na baterii, który może diametralnie różnić się z modelu na model. Moc sprzętu, obecność GPSu czy LTE, typ wyświetlacza - to wszystko wpływa na długość działania zegarka na jednym ładowaniu.

Ze względu na to musimy dobrze zrównoważyć to, jakie zegarek ma funkcje z jego baterią. Jeśli zależy nam na czymś, co będzie działało bardzo długo, często najlepiej wybrać model z trochę mniejszą liczbą funkcji - najczęściej oznacza to dłuższy czas działania. Można też pokusić się o jeden z modeli z dodatkowym źródłem zasilania, na przykład tarczą ładującą się dzięki energii słonecznej - takie rozwiązanie może zdecydowanie wydłużyć czas działania sprzętu.

Nasza propozycja:

Garmin FENIX 6S Solar

Cena: 2569,58 zł Sprawdź na Neonet.pl