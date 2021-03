Oto pierwsza karta Nvidii do kopania kryptowalut

Gigabyte CMP 30HX - tak nazywa się pierwsza karta stworzona do kopania kryptowalut. Właśnie do sieci trafiły jej pierwsze zdjęcia.

Gigabyte CMP 30HX to najtańszy przedstawiciel nowej rodziny CMP. Jego procesor to TU116-100, a do dyspozycji ma 6 GB pamięci GDDR6. Nie podano ilości rdzeniu CUDA, ale prawdopodobnie możemy spodziewać się 1408 lub 1280, podobnie jak w karcie GTX 1660 SUPER. Nvidia już wcześniej podawała, że TDP to 125 W, a szybkość kopania Etherum 26 MH/s. Jest to wynik podobny do tego, jaki osiąga przy kopaniu GeForce RTX 3060 po wprowadzeniu algorytmu blokującego kopanie walut.

CMP 30HX, podobnie jak i inne karty do kopania kryptowalut, nie ma żadnych wyjść graficznych. Dlatego w żaden sposób nie zainteresuje graczy, a przyda się wyłącznie "górnikom". Inne zaplanowane modele mają być znacznie mocniejsze, co prezentuje poniższe zestawienie.

Pozostaje tylko pytanie - jakie będą ceny tych kart? Z pewnością dowiemy się tego jeszcze w marcu, ponieważ partnerzy Nvidia już szykują swoje warianty CMP.

