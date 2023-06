Oto pierwsze rendery Zenfone'a 10! Małe nadal jest piękne i nawet ma gniazdo słuchawkowe

Zenfone 10 pojawił się na pierwszych renderach. Następca mojego ulubionego telefonu 2023 roku zapowiada się świetnie i nie stracił nic z charakteru poprzednika.

Asus Zenfone 9 był zdecydowanie moim ulubionym telefonem 2022 roku - jasno widać to w mojej pozytywnej recenzji tego smartfona. W końcu pojawił się ciekawie wyglądający, kompaktowy smartfon z określonym pomysłem na siebie, wyróżniający się spośród morza wielkich telefonów innych marek. Do tego wszystkiego doszły flagowe podzespoły, dopracowany system i ciekawe funkcje - wszystko w dziewiątce działało. Już teraz zobaczyliśmy rendery następnej generacji i wygląda na to, że może być tylko lepiej.

Dzięki publikacji WinFuture dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał Zenfone 10. Wygląda na to, że na zewnątrz nie powinniśmy spodziewać się rewolucji, gdyż smartfon wygląda bardzo podobnie do poprzedniego modelu. Jednak w tym przypadku to dobra zmiana - pierwsze informacje wspominały o przejściu na zdecydowanie większe ekranu, co nie spodobało się fanów kompaktowych smartfonów. Jednak wszystko wskazuje na to, że firma wycofała się z tego pomysłu i pozostała przy zdecydowanie bardziej kompaktowym, 5,9" ekranie.

Nie wiemy wiele więcej o nadchodzącym smartfonie, jednak w mediach pojawiło się jeszcze kilka informacji. Zenfone 10 ma zostać wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, a także 256/512 GB pamięci wewnętrznej i 16 GB pamięci RAM (nie wiemy jeszcze, czy będzie też wariant z 8 lub 12 GB). Dodatkowo zostanie on wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz główny aparat o rozdzielczości 200 MP, który tak jak w poprzedniku stabilizował będzie 6-osiowy gimbal.

Co ciekawe, Asus po raz kolejny zdecydował się, nawet w tak kompaktowym smartfonie, na umieszczenie w nim gniazda słuchawkowego, co po raz kolejny pokazuje, że producenci innych marek nie robią tego nie ze względu na wielkość smartfonów, tylko na chęć sprzedaży bezprzewodowych słuchawek. Telefon ma kosztować 749 USD, czyli 50 USD mniej, niż poprzednik. Więcej szczegółów powinniśmy poznać już 29 czerwca, kiedy to odbędzie wicepremiera telefonu.