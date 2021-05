Oto planety, na których moglibyśmy żyć

Co prawda nie mamy dowodów na to, że na którejś ze znanych nam egzoplanet istnieje życie, ale mogą one posiadać do tego warunki. Oto lista kilku najciekawszych planet potencjalnie nadających się do życia.

Proxima Centauri b

Proxima Centauri b jest najbliższą znaną nam planetą pozasłoneczną typu ziemskiego (leży około 4,2 roku świetlnego od Ziemi). Została odkryta w 2013 roku w Europejskim Obserwatorium Południowym, a jej nazwa wywodzi się od gwiazdy Proxima Centauri (litera b oznacza pierwszą odkrytą planetę okrążającą ją). Dolna granica rzeczywistej masy tej planety to ok. 1,3 masy Ziemi, co wskazuje na to, że planeta najprawdopodobniej jest skalista. Rok na Proximie wynosi 11 ziemskich dni. Jej dość bliska odległość od gwiazdy (7,5 miliona kilometrów) sugeruje, że woda na planecie może mieć postać płynną, a sama Proxima jest cały czas zwrócona tą samą stroną w kierunku gwiazdy. Dokładnie tak, jak Ziemia.

TRAPPIST-1 e

Wizja artystyczna układu TRAPPIST-1

TRAPPIST-1 to planeta karłowata, znajdująca się 39 lat świetlnych od Ziemi. Wokół niej odkryto układ aż siedmiu planet, które według przypuszczeń są skaliste, a na niektórych z nich znajduje się więcej wody niż na naszym globie. Pierwsze z odkrytych planet w 2015 roku zostały oznaczone literami od b do d, planety odkryte w roku 2017 oznaczono literami od e do h. Pod względem rozmiaru, gęstości i ilości promieniowania, TRAPPIST-1 e jest najbardziej podobna do Ziemi. Wszystkie planety odnaleziono za pomocą teleskopu o tej samej nazwie - TRAPPIST.

COROT-7 b

źródło: nasa.gov; ESO/L. Calçada

COROT-7 b to planeta pozasłoneczna odległa od nas o ponad 490 lat świetlnych. Została odkryta w 2009 roku w Gwiazdozbiorze Jednorożca za pomocą metody obserwacji tranzytu. Obiega gwiazdę COROT-7 i nazywana jest superziemią. Oznacza to, że należy do planet skalistych, a jej masa jest większa od masy Ziemi. Okres orbitalny COROT-7 b jest najkrótszym okresem spośród znanych nam planet pozasłonecznych i wynosi jedynie 20 godzin.

TOI 700 d

TOI 700 d to egzoplaneta o podobnej wielkości do Ziemi. Znajduje się około 101 lat świetlnych od nas i orbituje wokół gwiazdy TOI 700 w konstelacji Dorado. Okrążając swoją gwiazdę w odległości 0,163 AU, otrzymuje od niej około 86% energii, którą Ziemia dostaje od Słońca. Jest planetą skalistą, odkrytą w 2020 roku przez satelitę TESS. Jej okres orbitalny wynosi 267 dni. Atmosfera na TOI 700 d może być taka, jak na Marsie w jego geologicznej młodości.

Kepler-186f

Kepler-186f to nieco większa od Ziemi planeta położona 500 lat świetlnych stąd w gwiazdozbiorze Łabędzia. Krąży po orbicie wokół czerwonego karła Kepler-186 i jest najdalej położoną planetą tego systemu. Orbita Keplera-186f przebiega wewnątrz ekosfery tej gwiazdy, co pozwala na istnienie ciekłej wody. W 2014 roku, czyli kiedy została odkryta metodą obserwacji tranzytu, była najbardziej podobną do Ziemi planetą krążąca w ekosferze Keplera-186. W porównaniu z naszym Układem Słonecznym, jest bliższa swojego Słońca bardziej niż nasz Merkury.

Kepler-442b

by Ph03nix1986; CC BY-SA 4.0

Kepler-442b to superziemia orbitująca w ekosferze Kepler-442 około 1206 lat świetlnych od Ziemi w konstelacji Liry. Jej okres orbitalny wynosi 112 dni, a masa jest co najmniej 2,3 razy większa od masy naszej planety. Jest to jeden z bardziej obiecujących kandydatów do potencjalnej kolonizacji, ponieważ jego gwiazda macierzysta ma 40% mniejszą masę niż jego Słońce - w ten sposób może żyć przez około 30 miliardów lat.

Kepler-62f

Także Kepler-62f jest zaliczany do planet pozasłonecznych nazywanych superziemiami. Planeta znajduje się 1200 lat świetlnych stąd w gwiazdozbiorze Lutni. Tak, jak poprzednio wymienione dwie planety, została odkryta za pomocą Kosmicznego Teleskopu Keplera. Jest zaledwie 1,4 razy większa od Ziemi i krąży wokół nieco ciemniejszej i mniejszej gwiazdy od naszego Słońca. Okres orbitalny Keplera-62f to 267 dni. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przy odpowiedniej atmosferze, planeta może mieć wyjątkowo dużo wody.

