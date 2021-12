Oto prezent idealny dla każdego fana World of Warcraft

Kalendarz ścienny to świetne narzędzie ułatwiające organizację czasu. Wydawnictwo Insignis przygotowało specjalną promocję na jeden z nich, który będzie idealnym prezentem dla fana uniwersum Warcrafta.

Źródło: sklep.insignis.pl

Oficjalny kalendarz ścienny z grafikami z World of Warcraft łączy w sobie praktyczne zastosowanie z atrakcyjnym wyglądem. Górną część kalendarza zdobi wysokiej jakości ilustracja, dolną zaś, z rozpiską dni, wzbogacają obrazki mniejszego formatu, powiązane tematycznie z główną grafiką. Każdy miesiąc ma własny motyw odnoszący się do jednego z dodatków do gry.

Źródło: sklep.insignis.pl Źródło: sklep.insignis.pl

Oprócz tradycyjnych świąt w kalendarzu zostały również wyszczególnione daty rozpoczęcia i zakończenia ich odpowiedników charakterystycznych dla gry World of Warcraft. Dzięki temu można z łatwością zaplanować wcześniej czas potrzebny na zdobycie atrakcyjnych nagród. Format kalendarza oraz wysokiej jakości papier kredowy, na którym został wydrukowany, umożliwia również uzupełnianie dni o własne notatki.

